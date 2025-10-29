Hải Phòng: Người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn 29/10/2025 13:27

(PLO)- Người đàn ông cho biết đang bị truy đuổi, phải trốn vào trong nhà văn hóa và lên mạng xã hội cầu cứu.

Tối 28-10, trên mạng xã hội xuất hiện một bài đăng cầu cứu của một người đàn ông nói rằng đến Hải Phòng 1 mình để lấy lại xe ô tô cho thuê, khi đến nơi bị một nhóm người truy đuổi, phải trốn vào nhà văn hóa. Theo người đàn ông này, do không thể gọi được đến số 113 nên nhờ cộng đồng mạng báo công an giúp.

Người đàn ông này sau đó livestream và đến khoảng gần 23 giờ đã có công an đến, đưa về trụ sở công an.

Những bài viết của người đàn ông này nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, từng phút theo dõi cho đến khi có công an đến.

Nhà văn hóa thôn 2, nơi người đàn ông trốn và cầu cứu trên mạng xã hội

Ngày 29-10, công an phường Thiên Hương đã có báo cáo ban đầu về sự việc.

Theo đó, khoảng 22 giờ 20 ngày 28-10-2025, Công an phường Thiên Hương nhận được thông tin “anh Vũ Mạnh H., 33 tuổi, đăng ký thường trú tại Phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai đang bị một nhóm thanh niên đuổi đánh, hiện đang phải trốn tại Nhà văn hóa TDP Hoàng Động 2, phường Thiên Hương, TP Hải Phòng”.

Sau khi nhận được thông tin trên, Công an phường Thiên Hương đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện đến Nhà văn hóa TDP Hoàng Động 2 và đưa anh Vũ Mạnh H. và những người có liên quan về trụ sở làm việc.

Xác minh ban đầu, giữa tháng 10-2025, anh Vũ Mạnh H. có cho anh T.V.T (29 tuổi, trú tại Xã Việt Khê, TP Hải Phòng) thuê xe ô tô BKS: 24A – 303.xx, nhãn hiệu VINFAST, số loại VF9 PLUS, màu xám. Giữa H. và T. thỏa thuận với nhau về việc T. thuê xe của H. dài ngày, có thỏa thuận đặt cọc và thống nhất lịch trả tiền thuê xe.

Khoảng 17 giờ ngày 28-10-2025, do hai bên chưa thống nhất được việc đưa xe đi bảo dưỡng nên anh H. đã bắt xe từ Hà Nội đến Hải Phòng để di chuyển đến vị trí định vị của xe ô tô.

Sau đó, H. đến khu vực nhà dân nơi xe ô tô của H. đỗ, một số người dân khi thấy người lạ đến nên đã hỏi và hai bên đã lời qua tiếng lại với nhau.

Do anh H. đi một mình vào ban đêm nên khi gặp nhiều người, H. đã sợ hãi và bỏ chạy vào nhà văn hóa trốn rồi đăng tin trên mạng xã hội Facebook để cầu cứu cộng đồng mạng.

Hiện, Công an phường Thiên Hương đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Còn trên mạng xã hội và trang cá nhân của anh H. hiện cũng đã xóa hết các bài đăng.