Bắt cụ bà 70 tuổi mua bán ma túy ở Hải Phòng 27/10/2025 19:25

(PLO)-Công an Hải Phòng đã phát hiện 2 vụ việc tàng trữ, mua bán ma túy, trong đó bắt giữ một cụ bà 70 tuổi.

Ngày 27-10, thông tin từ công an TP Hải Phòng, công an phường Hồng Bàng vừa phát hiện 2 vụ việc tàng trữ, mua bán ma túy.

Theo đó, khoảng 19 giờ 35 ngày 24-10-2025, tại khu vực chân cầu Bính (phường Hồng Bàng, Hải Phòng), Công an phường Hồng Bàng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – CATP bắt giữ Vũ Nhân Cường, 43 tuổi, trú tại phường Hoà Bình, Hải Phòng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, tang vật thu giữ 0,33g Heroin. Qua đấu tranh mở rộng án, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ 2 người về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Trong đó gồm Ngô Thị Thu, 70 tuổi, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng, thu giữ 1 gói chứa 0,19g Heroin và Lê Văn Liều, 49 tuổi, trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng, thu giữ 1 túi nilon chứa 10,83g Heroin.

Tiếp theo, tại khu vực ngách 3 ngõ 350, Công an phường Hồng Bàng bắt đối tượng Lò Văn Mạnh, 22 tuổi, trú tại Huổi Cuổi, Quỳnh Nhai, Sơn La có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý, thu giữ 0,23g heroin. Cùng ngày, hồi 21 giờ 45, Công an phường Hồng Bàng cũng đã tiến hành tổng kiểm tra hành chính tại khu vực ngõ 350 đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng, đã phát hiện 9 người có kết quả dương tính với các chất ma túy.

Hiện, Công an phường Hồng Bàng đang tiếp tục tiến hành xử lý các vụ việc theo quy định của pháp luật.