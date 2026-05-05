Bác sĩ Việt Nam cứu hành khách nước ngoài bất ngờ liệt mặt trên chuyến bay 05/05/2026 16:01

Ngày 5-5, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết GS.TS.BS Mai Duy Tôn, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện, đã kịp thời cứu chữa cho một hành khách nước ngoài bị liệt mặt trên chuyến bay đi Pháp, giúp phi cơ không phải hạ cánh khẩn cấp.

Sự việc xảy ra vào đêm 4-5, trên chuyến bay mang số hiệu VN19 hành trình từ Hà Nội đi Paris (Pháp). Khi máy bay đang ở độ cao hành trình và đã bay được khoảng 4 giờ, hệ thống loa phát thanh liên tục phát đi thông báo khẩn cấp nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ y tế.

GS.TS Mai Duy Tôn (đứng giữa hàng sau) chụp ảnh cùng phi hành đoàn. Ảnh: BVCC

Một nam hành khách quốc tịch nước ngoài bất ngờ có các triệu chứng khó chịu, đau vùng tai, sau đó nhanh chóng chuyển sang tình trạng liệt nửa mặt trái. Tình trạng này khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp cũng như phát âm.

Sự cố bất ngờ khiến bệnh nhân, người thân và toàn bộ phi hành đoàn vô cùng lo lắng. Giữa không trung với điều kiện y tế hạn chế, mọi quyết định đều mang tính sống còn, bởi nếu không thể kiểm soát tình hình, cơ trưởng có thể phải đưa ra quyết định chuyển hướng để hạ cánh khẩn cấp xuống một quốc gia trung gian nhằm cứu chữa cho hành khách.

Ngay sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, GS.TS.BS Mai Duy Tôn - người có mặt trên chuyến bay, đã lập tức tiếp cận để thăm khám cho người bệnh. Qua đánh giá lâm sàng kỹ lưỡng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp điển hình của liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên, không phải dấu hiệu của cơn đột quỵ cấp tính.

Chẩn đoán chính xác này đã trở thành cơ sở quan trọng để đưa ra phương án xử trí tại chỗ. Bác sĩ Tôn đã sử dụng thuốc chuyên khoa corticoid mang theo sẵn trong hành lý để cho bệnh nhân dùng ngay lập tức.

Đồng thời, dựa trên đánh giá chuyên môn, bác sĩ đã tư vấn cho cơ trưởng tiếp tục hành trình theo kế hoạch, tránh phải hạ cánh khẩn cấp gây xáo trộn lịch trình và ảnh hưởng đến hàng trăm hành khách khác. Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định với các chỉ số an toàn.

Thay mặt phi hành đoàn, cơ trưởng chuyến bay VN19 gửi thiệp cảm ơn GS.TS.BS Mai Duy Tôn. Ảnh: BVCC

Tiếp nhận báo cáo về sự việc từ Pháp, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của GS.TS.BS Mai Duy Tôn.

Theo lãnh đạo bệnh viện, hành động này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức Bệnh viện Bạch Mai mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần vì sức khỏe nhân dân. Dù ở bất cứ đâu, người thầy thuốc luôn sẵn sàng dấn thân để mang lại sự sống và sự an tâm cho cộng đồng. Đây cũng là giá trị cốt lõi mà đơn vị đang tiếp tục lan tỏa.

Người đứng đầu Bệnh viện Bạch Mai cũng nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững của đơn vị là lấy con người làm trung tâm, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để mỗi cán bộ y tế trở thành những đại sứ y tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế.

Từ nước Pháp, GS.TS.BS Mai Duy Tôn cũng gửi gắm thông điệp tới các đồng nghiệp trẻ về việc cần chủ động, sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống y tế phát sinh ngoài cộng đồng để góp phần bảo vệ an toàn cho mọi người. Câu chuyện trên chuyến bay VN19 đã góp phần khẳng định vị thế, uy tín và hình ảnh đẹp của y tế Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.