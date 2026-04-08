Thời điểm ăn tối lý tưởng để cải thiện sức khỏe nhận thức 08/04/2026 18:18

(PLO)- Các chuyên gia cho rằng ăn tối sớm thực sự có thể cải thiện sức khỏe nhận thức.

Việc ăn tối khoảng ba tiếng trước khi đi ngủ mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe nhận thức cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Một bữa ăn nhiều chất béo gần giờ đi ngủ thường gây khó chịu dạ dày, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ. Ảnh: AI.



Sức khỏe nhận thức đề cập đến khả năng tư duy, học tập và ghi nhớ. Chuyên gia Jessica Cording (Mỹ) cho biết: "Sức khỏe nhận thức không chỉ đơn thuần là ngăn ngừa chứng mất trí nhớ sau này mà còn ảnh hưởng đến năng suất, khả năng phục hồi cảm xúc và chất lượng cuộc sống ngay hiện tại".

Dưới đây mà một số lý do vì sao nên ăn tối trước khi đi ngủ 3 tiếng.

Giúp giấc ngủ ngon hơn

Chuyên gia Maggie Moon nhận định: "Chúng ta đều biết rằng ăn khuya, đặc biệt là những bữa ăn thịnh soạn, là nguyên nhân gây rối loạn giấc ngủ". Một bữa ăn nhiều chất béo gần giờ đi ngủ thường gây khó chịu dạ dày, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ.

Tác hại của việc ăn khuya không chỉ dừng lại ở cảm giác đầy bụng mà còn ảnh hưởng đến chức năng não bộ và đặc biệt là sức khỏe nhận thức. Giấc ngủ đóng vai trò như quá trình thanh lọc sâu, loại bỏ các độc tố, bao gồm cả amyloid-beta – một loại protein tạo thành các mảng bám liên quan đến bệnh Alzheimer. Khi giấc ngủ bị gián đoạn do ăn quá muộn, quá trình này kém hiệu quả, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức. Ngược lại, giấc ngủ ngon giúp cải thiện cả trí nhớ và khả năng tư duy vào ngày hôm sau.

Ổn định lượng đường trong máu

Sự dao động lượng đường trong máu có thể ảnh hưởng đến sự tập trung và hiệu suất làm việc. Ăn tối sớm giúp giữ lượng đường trong máu ổn định hơn. Nghiên cứu cho thấy khi ăn tối lúc 18 giờ, lượng đường trong máu ổn định hơn và khả năng đốt cháy chất béo vào ngày hôm sau tốt hơn so với khi ăn lúc 21 giờ.

Việc hạn chế ăn đêm còn giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn. Sự đồng bộ nhịp sinh học này liên quan trực tiếp đến chức năng não và khả năng tập trung.

Cung cấp thêm oxy cho não

Não bộ cần oxy liên tục để hoạt động. Ăn sớm làm tăng lượng oxy có sẵn cho não sử dụng để sản sinh năng lượng. Một nghiên cứu trên những phụ nữ thực hiện chế độ ăn hạn chế thời gian cho thấy, những người ăn sớm hơn có nồng độ oxy trong máu cao hơn và tỉnh táo hơn.

Các chiến lược ăn tối để minh mẫn hơn

Bên cạnh thời điểm, việc lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng để hỗ trợ chức năng não:

Ăn nhiều cá béo: Các loại cá như cá hồi, cá thu giàu omega-3 hỗ trợ não bộ, tim mạch và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Thêm nấm vào bữa ăn: Nấm giàu ergothioneine, một loại axit amin có đặc tính bảo vệ thần kinh, giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức.

Bổ sung các loại hạt: Hạt dẻ cười và quả óc chó chứa melatonin giúp điều chỉnh giấc ngủ, từ đó hỗ trợ sức khỏe não bộ.

Ăn quả mâm xôi: Loại quả này giúp tăng cường trí nhớ và khả năng học tập ở người lớn tuổi. Bạn có thể ăn kèm sữa chua hoặc sô cô la đen sau bữa tối.

Sử dụng nước ép anh đào chua: Thức uống này chứa melatonin tự nhiên, giúp ngủ ngon và giảm viêm cho não bộ.

Tự nấu bữa tối: Nấu ăn là nhiệm vụ nhận thức cao cấp, đòi hỏi sự lập kế hoạch và đưa ra quyết định thực tế, giúp rèn luyện trí não tốt hơn gọi đồ ăn ngoài.

Ăn cùng người khác: Giao tiếp trong bữa ăn giúp não bộ rèn luyện kỹ năng xã hội, giảm sự cô đơn – một yếu tố nguy cơ gây suy giảm nhận thức.

Ăn tối sớm khoảng ba tiếng trước khi đi ngủ là cách đơn giản để bảo vệ bộ não. Thói quen này không chỉ giúp bạn ngủ ngon, ổn định đường huyết mà còn giữ cho tinh thần luôn minh mẫn.