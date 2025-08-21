Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự vụ người đàn ông bị bắt sau 33 năm trốn truy nã 21/08/2025 17:27

(PLO)- Thời gian người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã sẽ không tính vào thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Như PLO đã đưa tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ Nguyễn Đình Sơn (56 tuổi, trú thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) - người trốn truy nã về tội giết người từ năm 1992.

Theo hồ sơ, ngày 15-3-1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, thuộc quản lý Quân khu 5, ông Sơn (lúc này 23 tuổi) đã gây án rồi bỏ trốn. Sau đó, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 đã ra quyết định truy nã Sơn về hành vi giết người.

Nhiều bạn đọc thắc mắc, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự cao nhất là 20 năm, sao người đàn ông này đã trốn truy nã tận 33 năm mà vẫn bị xử lý?

Ông Nguyễn Đình Sơn bị bắt giữ.

Giải đáp vấn đề trên, luật sư (LS) Lê Văn Hoan (Đoàn LS TP.HCM) cho biết Điều 27 BLHS quy định thời thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự là 5 năm đối với tội phạm ít nghiêm trọng; 10 năm đối với tội phạm nghiêm trọng; 15 năm đối với tội phạm rất nghiêm trọng và 20 năm đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Đáng chú ý là quy định về thời điểm tính thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, thời hiệu này được tính từ ngày tội phạm được thực hiện. Khi hết thời hạn nêu trên thì người phạm tội không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong đó, Điều 27 BLHS quy định người phạm tội cố tình trốn tránh và đã có quyết định truy nã, thì thời hiệu tính lại kể từ khi người đó ra đầu thú hoặc bị bắt giữ.

Phân tích thêm, Luật sư Đào Thị Bích Liên (Đoàn LS TP.HCM) cho biết theo Điều 9 BLHS, dựa vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, tội phạm được phân thành 4 loại như sau.

Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm.

Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 3 năm tù đến 7 năm tù.

Tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội rất lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 7 năm tù đến 15 năm tù.

Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội đặc biệt lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là từ trên 15 năm tù đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình.

Trong vụ án nêu trên, ông Sơn bị truy nã về tội giết người theo Điều 123 BLHS. Căn cứ theo Điều 9 BLHS, ông Sơn thuộc trường hợp tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội này là 20 năm.

Như vậy, ông Sơn đã bỏ trốn suốt 33 năm và có lệnh truy nã, nên khoảng thời gian trốn truy nã (33 năm) sẽ không được tính thời hiệu. Thời hiệu chỉ tính lại kể từ ngày 20-8-2025, khi ông Sơn bị bắt. Đây là căn cứ để cơ quan tố tụng xử lý ông Sơn theo quy định pháp luật.