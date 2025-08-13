Lộ diện khi làm thẻ ngân hàng, kẻ trốn truy nã đặc biệt bị bắt giữ 13/08/2025 17:04

(PLO)- Huỳnh Thanh Dũng, đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cưỡng đoạt tài sản, bị Công an phường Gò Dầu, Tây Ninh bắt giữ khi đang làm thủ tục ngân hàng.

Ngày 13-8, Công an phường Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết đã hoàn tất thủ tục bàn giao Huỳnh Thanh Dũng (36 tuổi, ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, Lâm Đồng) – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm cho Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra theo thẩm quyền.

Bắt đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang làm thủ tục ngân hàng.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 7-8, Công an phường Gò Dầu nhận tin báo của người dân về một người có biểu hiện nghi vấn đến ngân hàng làm thủ tục đăng ký thẻ để chuyển tiền cho người thân.

Lực lượng công an nhanh chóng tiếp cận, khống chế và đưa về trụ sở làm việc.

Ban đầu, người này khai tên Nguyễn Ngọc Sáng (29 tuổi, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh).

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đây chính là Huỳnh Thanh Dũng – đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định truy nã đặc biệt ngày 4-5-2023 về hành vi cưỡng đoạt tài sản.