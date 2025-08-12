Mang túi tiền 80.000 USD vượt biên, bị bắt giữ tại cửa khẩu Mộc Bài 12/08/2025 21:40

(PLO)- Đồn Biên phòng Mộc Bài bắt giữ một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, mang theo túi da chứa 80.000 USD, đang điều tra hành vi vận chuyển trái phép.

Ngày 12-8, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài(tỉnh Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ Quách Văn Thanh (38 tuổi, ngụ phường Tô Châu, TP Châu Đốc, An Giang) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Biên phòng Mộc Bài bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 80.000 USD.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 ngày 11-8, lực lượng biên phòng cửa khẩu Mộc Bài phối hợp Đội đặc nhiệm Phòng nghiệp vụ Bộ đội biên phòng Tây Ninh, Đoàn 3 Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Công an địa phương và Công an xuất nhập cảnh tuần tra khu vực biên giới.

Khi đến vị trí mốc 170/4, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tổ công tác phát hiện Thanh nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đây là khu vực do chốt cảnh giới Tà Peng quản lý.

Kiểm tra túi da màu đen Thanh mang trước bụng, lực lượng chức năng phát hiện tám cọc tiền USD, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD/tờ, tổng cộng 80.000 USD.

Vụ việc đang được Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.