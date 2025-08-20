Người gây tội ác 33 năm trước bị bắt 20/08/2025 19:17

(PLO)- Nguyễn Đình Sơn sát hại người khác 33 năm trước ở Nông trường 352, Công ty Hải Vân, đã bị bắt giữ.

Chiều 20-8, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã bắt giữ Nguyễn Đình Sơn (56 tuổi, trú thôn Bến Hầu, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) - trốn truy nã về tội giết người từ năm 1992.

Nguyễn Đình Sơn bị bắt giữ.

Theo hồ sơ, ngày 15-3-1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân, thuộc quản lý Quân khu 5, ông Sơn đã gây án rồi bỏ trốn. Lúc này Sơn mới 23 tuổi. Sau đó, Cơ quan Điều tra Hình sự Quân khu 5 đã ra quyết định truy nã Sơn về hành vi giết người.

Thời gian qua, Sơn đã khai báo gian dối về thông tin bản thân, tạo ra “vỏ bọc” một con người khác nhằm tránh cơ quan chức năng phát hiện.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tìm, truy bắt được Sơn. Khi làm việc với cơ quan công an, Sơn khai báo “nhỏ giọt” nhằm trốn tránh…

Tuy nhiên, với các thông tin, chứng cứ Cơ quan CSĐT đã thu thập được, Sơn cúi đầu nhận tội, khai nhận về hành vi của mình.