Chiều 8-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa- Vũng Tàu họp cho ý kiến về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh sau khi thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 lần thứ 4 kết thúc vào ngày 8-9.



Sau khi đánh giá tình hình thực tế tại 8 huyện, thị, thành phố của tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tiếp tục áp dụng biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với bốn địa phương gồm: TP Vũng Tàu, Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền trong thời gian 14 ngày, bắt đầu từ 00 giờ ngày 9-9.

Ngoài thực hiện nghiêm các quy định theo Chỉ thị 16 đồng thời phải đảm bảo các nguyên tắc: Thực hiện nghiêm giãn cách xã hội “ai ở đâu ở đó”, người dân chỉ ra đường khi thật sự cần thiết (theo quy định); kiểm soát chặt chẽ người từ ngoài tỉnh vào, đặc biệt là những người đi khám chữa bệnh, tài xế và phụ xe từ các vùng đang áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt hơn đối với các khu vực phong toả, quản lý, kiểm soát chặt “trong – ngoài”.



Chốt kiểm soát vào thị trấn Long Hải, huyện Long Điền- nơi tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16. Ảnh:TK

Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, chỉ duy trì số lực lượng thường trực giải quyết công việc thường xuyên liên quan, trừ trường hợp làm công tác phòng chống dịch và viên chức giáo dục đào tạo các cấp học.



Tạm dừng hoạt động các cảng cá, đánh bắt thuỷ hải sản, chỉ cho phép tàu cá của ngư dân vào cập cảng và bốc dỡ hải sản, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Tạm dừng các chợ truyền thống tại các xã, phường, thị trấn; Thực hiện cung cấp lương thực, thực phẩm đối với khu vực phong toả; đi chợ thay cho người dân đối với khu vực “cam”, “vàng” và “xanh”.

Các doanh nghiệp chỉ được phép hoạt động khi đáp ứng các quy định và “3 tại chỗ”, “02 điểm đến 01 cung đường”, theo nguyên tắc “an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn”.

Quản lý chặt chẽ người bán hàng tạp hóa nhỏ lẻ trong các khu dân cư; người ở trọ, nhà trọ, nhà cho thuê; các đối tượng nghiện ma tuý; người lang thang, tâm thần.

Tiến hành xét nghiệm tầm soát và sàng lọc toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn.



Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu-Ảnh minh họa:TK

Ngoài 4 địa phương nêu trên, bốn huyện còn lại gồm Châu Đức, Đất Đỏ, Xuyên Mộc và Côn Đảo áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; thực hiện các giải pháp bắt buộc tương ứng với mức độ “nguy cơ cao” theo quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19.



Về định hướng phục hồi kinh tế sau 8-9, tỉnh xác định mục tiêu vẫn là ưu tiêu thực hiện kiểm soát dịch thành công (bảo vệ vững chắc vùng xanh, xanh hóa vùng vàng và quyết tâm thu hẹp vùng cam, vùng đỏ.

Từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ để khôi phục phát triển kinh tế - xã hội theo phương châm "Doanh nghiệp An toàn mới hoạt động, hoạt động sản xuất kinh doanh phải an toàn".



Huyện Côn Đảo đã áp dụng Chỉ thị 15 kể từ 16-8. Ảnh: MC

Cụ thể chia thành ba giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ 9-14) phải tập trung thực hiện lấy mẫu sàng lọc (theo quy định cho người dân).

Giai đoạn 2 (15.9-30.10) mở cửa bước đầu một số loại hình hoạt động kinh tế và theo từng cấp độ; Củng cố, kiểm soát chặt như hiện nay đối với hàng hóa từ bên ngoài vào vùng xanh và tạo điều kiện đi lại bên trong vùng xanh.

Áp dụng phương châm "Người lao động an toàn - lộ trình an toàn - doanh nghiệp an toàn" trong một vùng xanh. Theo tinh thần kiểm soát được dịch, an toàn đến đâu thì mở cửa tương xứng đến đó kết hợp với tỷ lệ người dân được tiêm vaccine.

Giai đoạn 3 (từ 1-11 trở đi) căn cứ tình hình kiểm soát dịch bệnh và số lượng vắc xin được phân bổ tiêm cho 70% dân (2 mũi tiêm) sẽ mở rộng hơn hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế- xã hội.