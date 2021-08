Ngày 17-8, ông Nguyễn Hồng Chương-Giám đốc Sở y tế đã có thư chia buồn với gia đình nữ hộ sinh DNTT (32 tuổi, là nhân viên khoa sản, bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương), mất vì COVID-19.

Trong thư, ông Chương thay mặt Sở Y tế cùng toàn thể đồng nghiệp ngành y tế tỉnh Bình Dương gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người thân của nữ hộ sinh. Ông mong gia đình sớm cùng nhau vượt qua nỗi đau mất mát này.



Khu cách ly, điều trị tại bệnh viện dã chiến Phú Chánh. Ảnh: KD

Trong niềm tiếc thương vô hạn, ông Chương tin tưởng rằng gia đình và các đồng nghiệp vẫn mãi tự hào về người chiến sĩ áo trắng, đã ra đi trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.



“Nữ hộ sinh và những bệnh nhân không may đã phải chấm dứt sự sống của mình trong sự tàn nhẫn của cái chết do đại dịch COVID-19. Chúng tôi rất đau xót nhưng cũng rất tự hào vì sự hi sinh của một đồng nghiệp sẽ góp phần mang lại cuộc sống cho rất nhiều người ở lại”, ông Chương viết.

Trong thư ông Chương kêu gọi mọi người hãy biến đau thương thành hành động, mỗi người một mặt trận, mỗi người một nhiệm vụ cùng chung sức đồng lòng để chiến thắng “giặc COVID-19”, nhất định chấm dứt những ngày tháng đau thương này. "Nhất định phải đem lại cuộc sống mạnh khỏe, an vui cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn thể dân tộc Việt Nam chúng ta”, ông viết .

Theo nguồn tin của PLO, nữ hộ sinh này đang mang thai nên chưa tiêm vaccine. Người này bị nhiễm, điều trị tại Bệnh viện dã chiến thuộc phường Phú Chánh (thị xã Tân Uyên), đây là bệnh viện dã chiến được trưng dựng từ cơ sở có sẵn của Bệnh viện tâm thần tỉnh bình Dương.

Đây là bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tầng 3 (bệnh nhân nặng và rất nặng). Bệnh viện này có năng lực tiếp nhận khoảng trên 300 bệnh nhân.

Nữ hộ sinh nhiễm COVID-19 đã trở nặng cách đây khoảng hơn một tuần và đã tử vong vào tối 16-8.

Được biết, đây là nhân viên y tế đầu tiên của tỉnh Bình Dương tử vong vì dịch COVID-19.