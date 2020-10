Nhớ thầy Đề Nam Hùng - đau đáu một tấm lòng son

Nghệ sĩ Nam Hùng về cùng Thanh Sang, Giang Châu... Di thể nghệ sĩ Nam Hùng sẽ được an táng tại Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, cũng là nơi an táng các văn nghệ sĩ tên tuổi như soạn giả Viễn Châu, nhà thơ Kiên Giang, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển; các nghệ sĩ Thanh Sang, Giang Châu… Ông Nguyễn Hiền Triết, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Chánh Phú Hòa, đơn vị chủ đầu tư Hoa viên nghĩa trang Bình Dương, cho biết nơi này đã dành tặng hai phần mộ miễn phí cho nghệ sĩ Nam Hùng và bạn đời. Đây là chủ trương của công ty, sẵn sàng dành tặng nơi an nghỉ cho các văn nghệ sĩ tên tuổi, có nhiều đóng góp cho văn học nghệ thuật nước nhà mà gia đình khó khăn với kinh phí mua đất chôn cất. Gia đình nghệ sĩ Nam Hùng đã hoan hỷ tiếp nhận thiện ý này. Ông Triết cũng cho biết: Hoa viên nghĩa trang Bình Dương đã hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ tại tư gia sao cho trang trọng, tiết kiệm nhất. Nếu gia đình không đủ chi phí đám tang, phần thiếu hụt sẽ do công ty bù đắp.