Thà trao thừa chứ không để bà con thiếu thốn Theo đại diện MTTQ TP.HCM, trung tâm an sinh xã hội của TP đã vận động được trên 1,8 triệu túi quà an sinh. Trung tâm đã và đang chuyển tới các xã, phường để phát cho hộ gặp khó khăn do dịch COVID-19. “Nếu người dân khó khăn là trao ngay, thà thừa chứ không để bà con thiếu thốn” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM Tô Thị Bích Châu nói. Đại diện Sở Y tế TPHCM cho biết từ nay đến cuối tuần sẽ chuẩn bị 100.000 túi thuốc cho các ca F0 tại nhà. Tính đến thời điểm này, Sở đã giao được hơn 10.000 túi cho các trung tâm y tế để phát cho người dân.