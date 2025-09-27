Thông tin này đang đem lại tin vui cho người mua vàng 27/09/2025 18:31

Giá vàng thế giới hôm nay (27-9) leo lên mức 3.782 USD/ounce, tương đương 122 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích nhận định, giá vàng đang trong xu hướng tăng bền vững và có thể chinh phục mốc kỷ lục mới 3.800 USD/ounce. Đà tăng này được củng cố bởi dữ liệu lạm phát mới công bố của Mỹ, làm tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiến hành cắt giảm lãi suất trong những tháng cuối năm.

Bộ Thương mại Mỹ công bố chỉ số Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed, giữ ổn định ở mức 2,9% trong 12 tháng qua. Mặc dù vẫn cao hơn mục tiêu của Fed, các nhà kinh tế cho rằng mức này không quá khó kiểm soát, củng cố kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất.

Vàng, một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống, thường hưởng lợi từ việc lãi suất thấp hơn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thuế quan mới đối với thuốc, xe tải và đồ nội thất nhập khẩu, có hiệu lực từ ngày 1-10. Mức thuế quan mới lại tiếp tục hỗ trợ mức tăng giá của vàng.

Trả lời Hãng tin vàng Kitco, ông Aaron Hill, Giám đốc phân tích Quỹ FP Markets cho biết, vàng có năng lượng để phá vỡ mức 3.800 USD nhờ vào việc ngân hàng trung ương tiếp tục mua tích trữ vàng.

Theo Gold Price, người mua vàng khó lỗ với giá vàng liên tục tăng trưởng. Hiện người mua vàng và nắm giữ trong vòng 1 tháng qua đang lãi đến 325 USD/ounce, tương đương 10,5 triệu đồng/lượng.

Người mua vàng và nắm giữ trong vòng 6 tháng qua đang lãi đến 690 USD/ounce, tương đương 22,2 triệu đồng/lượng.