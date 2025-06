Thông xe gần nửa năm, đường Lương Định Của vẫn còn rào chắn 09/06/2025 15:43

(PLO)- Dù đã thông xe từ ngày 26-1-2025 nhưng đường Lương Định Của, TP Thủ Đức vẫn ngổn ngang lô cốt, rào chắn do thi công dang dở và công tác bàn giao mặt bằng chậm trễ.

Mặc dù đã chính thức thông xe, đưa vào sử dụng từ ngày 26-1 dự án nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của (giai đoạn 1 - đoạn từ đường Trần Não đến đường Nguyễn Hoàng, TP Thủ Đức) đến nay vẫn còn nhiều phần bị rào chắn, lô cốt án ngữ giữa đường khiến việc lưu thông của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tình trạng thi công ì ạch, kéo dài, vật liệu ngổn ngang ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực.

Lô cốt tồn tại trên đường Lương Định Của.

Vỉa hè cũng chưa hoàn thiện.

Theo ghi nhận của PLO, tại đoạn đường Lương Định Của gần vòng xoay Trần Não hiện vẫn còn tồn tại hai lô cốt lớn chiếm gần như toàn bộ mặt đường. Một lô cốt nằm giữa đường, một lô cốt khác án ngữ một bên đường khiến đoạn đường chỉ còn lại khoảng không hẹp cho xe cộ lưu thông.

Cạnh đó, tồn tại trên tuyến đường là nhiều đoạn vỉa hè chưa hoàn thiện, vật liệu xây dựng ngổn ngang.

Khu vực được rào chắn để thi công.

2 lô cốt án ngữ trên đường gây khó cho các phương tiện lưu thông.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), cho biết hiện nay trên đoạn đường từ Nguyễn Hoàng đến nút giao Trần Não còn tồn tại rào chắn có chiều dài 150 m là do UBND TP Thủ Đức bàn giao mặt bằng chậm.

Do vừa thi công vừa phải đảm bảo cho người và phương tiện tham gia giao thông nên việc tổ chức thi công tuyến đường được chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, rào chắn phạm vi mặt đường bên trái tuyến, tổ chức giao thông hai chiều trong phạm vi mặt đường còn lại bên phải tuyến, thi công các hạng mục theo thiết kế trong phạm vi rào chắn đến khi hoàn thiện mặt đường.

Giai đoạn 2, tổ chức giao thông hai chiều trong phạm vi mặt đường bên trái tuyến vừa hoàn thiện, rào chắn phạm vi mặt đường bên phải tuyến, thi công các hạng mục theo thiết kế trong phạm vi rào chắn đến khi hoàn thiện mặt đường và thông xe toàn tuyến theo thiết kế.

Đường Lương Định Của đã thông xe từ ngày 26-1.

Hiện nay, giai đoạn 1 đã hoàn thiện khoảng 126/150 m mặt đường bên trái tuyến, đã cho thông xe theo một chiều về hướng Trần Não, 24 m còn lại đang phối hợp với Điện lực TP thi công hoàn thiện hầm ga nối cáp 220KV dưới lòng đường để thảm nhựa mặt đường.

Dự kiến ngày 15-6 sẽ hoàn thành mặt đường bên trái tuyến để tổ chức giao thông 2 chiều và triển khai thi công giai đoạn 2 bên phải tuyến. Vì vậy, trên công trường hiện đang còn tồn tại máy khoan cọc CDM trong rào chắn chờ thi công nền đường giai đoạn 2.

Còn giai đoạn 2, từ ngày 15-6 sẽ triển khai thi công bên phải tuyến xử lý nền đất yếu bằng cọc đất gia cố xi măng, phối hợp với Điện lực TP lắp đặt hệ thống cáp ngầm 110KV dưới lòng đường, thi công nền đường, hoàn thiện bê tông nhựa mặt đường. Dự kiến hoàn thành toàn bộ khu vực này trước 30-8.

Dự kiến ngày 30-8 sẽ hoàn thành công tác thi công.

Đối với đoạn đường Lương Định Của từ đường Nguyễn Hoàng đến nút giao thông An Phú, hiện UBND TP Thủ Đức chưa bàn giao mặt bằng khu vực 22.000 m2 để chủ đầu tư hoàn tất thi công dự án đường Lương Định Của và dự án nút giao thông An Phú thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị phát triển phường An Phú.

Theo kế hoạch, sau khi các nhà đầu tư thuộc dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị phát triển phường An Phú hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) phần diện tích 22.000 m² và bàn giao mặt bằng này cho TP thì Ban Giao thông sẽ triển khai dự án Nâng cấp, mở rộng đường Lương Định Của và dự án Xây dựng Nút giao thông An Phú.

Đường Lương Định Của đã triển khai mở rộng từ năm 2015.

Để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB khu vực này, UBND TP đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND TP Thủ Đức, Sở Tài chính, Ban Giao thông cùng các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với nhà đầu tư dự án... yêu cầu nhà đầu tư hoàn tất công tác bồi thường GPMB để Ban Giao thông tiếp tục triển khai và hoàn thành 2 dự án nêu trên.