Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Nam Phi 21/11/2025 18:46

(PLO)- Thủ tướng đề nghị Airlink phát huy kinh nghiệm khai thác mạng lưới đường bay để thúc đẩy hợp tác với các hãng hàng không Việt Nam.

Sáng 21-11 (giờ địa phương, chiều cùng ngày theo giờ Hà Nội), trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 và các hoạt động song phương tại Nam Phi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông De Villiers Engelbrecht, Giám đốc điều hành hãng hàng không Airlink.

Thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi đang phát triển rất tích cực. Ảnh: VGP

Tại cuộc gặp, Thủ tướng đánh giá quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nam Phi đang phát triển rất tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại và du lịch. Tuy vậy, hai nước hiện vẫn thiếu đường bay thẳng, khiến khả năng kết nối còn hạn chế so với tiềm năng.

Thủ tướng nhấn mạnh việc hợp tác mở rộng đường bay và thị trường hàng không có ý nghĩa lớn đối với thúc đẩy thương mại, đầu tư, giao lưu nhân dân, du lịch, vận tải hàng hóa và thương mại điện tử giữa hai nước.

Theo Thủ tướng, thị trường hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh. Quy mô vận tải hàng không năm 2025 dự kiến đạt khoảng 85 triệu hành khách, tăng khoảng 11% so với năm 2024. Thị trường hiện có sáu hãng hàng không của Việt Nam đang khai thác.

Thủ tướng cho biết Việt Nam đang tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng hàng không để đáp ứng nhu cầu gia tăng của thị trường, trong đó có sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào cuối năm 2025 và sân bay Gia Bình đang được triển khai, hướng tới mục tiêu đưa Việt Nam trở thành cửa ngõ hàng không của khu vực với quy mô khoảng 100 triệu lượt khách mỗi năm cùng hàng triệu tấn hàng hóa.

Theo Thủ tướng, Nam Phi là cửa ngõ vào châu Phi, trong khi Việt Nam là cửa ngõ vào châu Á và Đông Nam Á, nơi có bán kính 5 đến 6 giờ bay bao trùm khu vực chiếm khoảng 50% dân số và 60% GDP toàn cầu.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đánh giá cao hoạt động của Airlink, một trong những hãng hàng không lớn của Nam Phi và khu vực châu Phi, đồng thời đề nghị Airlink phát huy kinh nghiệm khai thác mạng lưới đường bay để thúc đẩy hợp tác với các hãng hàng không Việt Nam.

Mục tiêu là Airlink trở thành cửa ngõ vào châu Phi cho các hãng hàng không Việt Nam, các hãng hàng không Việt Nam trở thành cửa ngõ vào châu Á cho Airlink nói riêng và ngành hàng không Nam Phi nói chung.

Ông De Villiers Engelbrecht bày tỏ tình cảm tốt đẹp dành cho Việt Nam và nhất trí cao với Thủ tướng về tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác hàng không trong quan hệ hai nước.

Ông cho biết Airlink đang thảo luận với các hãng hàng không Việt Nam để triển khai hợp tác theo những nội dung Thủ tướng đã nêu, qua đó góp phần thiết lập hành lang hợp tác về du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Brenda Moagi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và bà Sesakho Magadla, Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm Nam Phi lần này, hai nước dự kiến sẽ nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới và quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước là nền tảng để đẩy mạnh hợp tác kinh tế, trong đó hợp tác dầu khí, năng lượng đóng vai trò quan trọng với phát triển nhanh, bền vững của mỗi quốc gia.

Đánh giá cao việc Nam Phi thành lập Công ty Dầu khí Quốc gia vào tháng 5 vừa qua - đánh dấu bước phát triển mới trong ngành năng lượng của Nam Phi, Thủ tướng cho biết Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam) là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và dịch vụ dầu khí của Việt Nam.

Thủ tướng đề nghị Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi hợp tác với Petrovietnam trên các lĩnh vực tiềm năng, nhất là thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi, lọc hóa dầu, dịch vụ dầu khí, phát triển công nghiệp năng lượng, lĩnh vực điện gió và điện mặt trời, liên kết đầu tư tại các vùng tiềm năng, đào tạo nhân lực.

Thủ tướng mời lãnh đạo Công ty thăm Việt Nam, làm việc cụ thể với các đối tác và có các thỏa thuận để triển khai hợp tác.

Về phần mình, lãnh đạo Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi cho biết rất quan tâm, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam, hoan nghênh các đề xuất của Thủ tướng và sẽ trao đổi cụ thể với Petrovietnam, tiến tới ký kết biên bản ghi nhớ để hợp tác nhanh chóng, bền vững, cùng có lợi.

Cho biết Nam Phi có lưới điện kết nối với khu vực, bà Brenda Moagi chia sẻ hai bên có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, trong đó điện gió ngoài khơi và khai thác dầu khí là những lĩnh vực có thể hợp tác ngay lập tức; và sự hỗ trợ của Petrovietnam là rất cần thiết với Công ty Dầu khí Quốc gia Nam Phi.