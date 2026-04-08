Thủ tướng Lê Minh Hưng bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 08/04/2026 16:21

(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong nhiệm kỳ khóa XIII, lần đầu tiên chúng ta hoàn thành bố trí 100% bí thư, chủ tịch UBND và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh không phải người địa phương.

Ngày 8-4, tại Hà Nội diễn ra hội nghị bàn giao công tác của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Kết tinh của sự đoàn kết, kỷ cương

Tại hội nghị, chúc mừng và tặng hoa tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương là một dấu mốc quan trọng, chuyển giao trách nhiệm lãnh đạo cơ quan tham mưu chiến lược then chốt của Đảng về công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng hệ thống chính trị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhìn nhận nhiệm kỳ khóa XIII, tập thể Ban Tổ chức Trung ương đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, nỗ lực, cố gắng, quyết tâm để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn với nhiều việc mới, khó, chưa có tiền lệ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

“Những kết quả đó là kết tinh của sự đoàn kết, kỷ cương và tinh thần đổi mới” – Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh.

Điểm lại những kết quả đạt được thời gian qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận Ban đã tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tổng thể, triệt để, sâu rộng và đồng bộ trong cả nước với quy mô lớn nhất trong lịch sử hiện đại, hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết 18-NQ/TW đề ra đến năm 2030. Từ đó, góp phần kiến tạo mô hình phát triển mới mang tính chiến lược, dài hạn.

Ban Tổ chức Trung ương tham mưu chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội XIV của Đảng với nhiều điểm mới; kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh, bảo đảm công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp không bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy…

Đặc biệt, lần đầu tiên hoàn thành việc bố trí 100% bí thư ủy, thành ủy, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp tỉnh không phải là người địa phương.

Nhìn nhận nhiệm vụ về tổ chức xây dựng Đảng rất nặng nề, Thủ tướng Lê Minh Hưng tin tưởng rằng với tư duy sắc bén, sự quyết liệt và kinh nghiệm thực tiễn dày dạn, tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được.

Ông Lê Minh Hưng khẳng định thời gian tới, trên cương vị mới là Thủ tướng Chính phủ, ông sẽ luôn dành sự quan tâm và chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Trung ương trong triển khai các nhiệm vụ liên quan.

Bắt tay ngay vào công việc

Phát biểu tại Hội nghị, tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trân trọng chúc mừng ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiền nhiệm đã được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao trọng trách mới - giữ cương vị Thủ tướng Chính phủ. Đây không chỉ là niềm vui của cá nhân ông Lê Minh Hưng mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của Ban Tổ chức Trung ương.

Ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh trong thời gian công tác tại Ban, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và công tác cán bộ. Đồng thời, dày công xây dựng, củng cố một tập thể Ban đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, giàu tâm huyết và giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Những kết quả, nền tảng mà Ban có được hôm nay là công sức, trí tuệ và sự cống hiến bền bỉ của nhiều thế hệ lãnh đạo và cán bộ trong toàn Ban, trong đó có vai trò rất quan trọng của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Nguyễn Duy Ngọc khẳng định tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm, nền nếp công tác và tinh thần đoàn kết quý báu của Ban Tổ chức Trung ương qua các thời kỳ; nhận bàn giao đầy đủ các nội dung công việc theo quy định.

Ngay sau buổi bàn giao, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo Ban bắt tay ngay vào công việc, tập trung triển khai những nội dung công tác trọng tâm của Ban theo đúng bốn yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi công bố quyết định và ý kiến của tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao, trước mắt là các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã ký biên bản bàn giao công tác của Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.