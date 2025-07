Thủ tướng: Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) phải kiên quyết loại bỏ ma túy học đường 14/07/2025 15:29

Sáng 14-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về một số nội dung chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 7-2025.

Kiên quyết loại bỏ ma túy học đường

Cuộc họp đã thảo luận về dự án Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) do Bộ Công an chủ trì xây dựng; dự án Luật Thương mại điện tử do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về cơ chế tài chính đối với đề xuất dự án "Hỗ trợ hạ tầng và kỹ thuật cho lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long" sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới.

Cho ý kiến để những cơ quan chủ trì tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền, với dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần xác định phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc.

Theo Thủ tướng, điều quan trọng là hạn chế, ngăn chặn được cầu, phòng chống từ sớm, từ xa. Đặc biệt, lưu ý từ cơ sở và trong nhà trường, kiên quyết loại bỏ ma túy học đường, tạo môi trường không ma túy cho học sinh, sinh viên, cho lớp trẻ.

Thủ tướng cho ý kiến về Luật Phòng chống ma túy (sửa đổi) và dự án Luật Thương mại điện tử. Ảnh: VGP

Với dự án Luật Thương mại điện tử, Thủ tướng nêu rõ thương mại điện tử đang phát triển rất nhanh, tạo thuận lợi rất lớn cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời cũng đặt ra yêu cầu quản lý, đòi hỏi tư duy mới.

Thủ tướng cho rằng cần quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ chủ trương mới của Đảng về chuyển đổi số; tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc hiện nay, vừa khuyến khích, thúc đẩy kinh tế số, Chính phủ số, vừa thiết kế công cụ để quản lý, kiểm tra, giám sát.

Trong đó có quản lý chất lượng hàng hóa, quản lý thuế, hạn chế được những mặt trái của thương mại điện tử, phòng chống buôn lậu, lừa đảo, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái.

Chuyển mạnh sang hậu kiểm

Với hồ sơ các dự án luật nói chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cần bảo đảm "6 rõ", làm rõ những nội dung lược bỏ, những nội dung sửa đổi, hoàn thiện, những nội dung bổ sung, những nội dung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, những nội dung phân cấp, phân quyền, những vấn đề còn ý kiến khác nhau và những vấn đề khác cần báo cáo.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật cần kịp thời thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Chuyển mạnh từ "tiền kiểm" sang "hậu kiểm"; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục, giảm phiền hà, thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp.

Luật cần quy định theo hướng khung, mang tính nguyên tắc, chỉ quy định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội; giao Chính phủ quy định chi tiết những vấn đề cụ thể, bảo đảm tính linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và sự biến động, phát triển nhanh chóng của xã hội.

Tinh thần là "cái gì đã chín đã rõ, được thực tế chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình, ủng hộ" thì luật hoá, áp dụng vào thực tiễn; những vấn đề còn đang biến động, diễn biến phức tạp thì phải tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội.