KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TƯ PHÁP Thủ tướng: Ngành Tư pháp luôn đồng hành và đóng góp quan trọng cho đất nước 25/08/2025 14:37

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đánh giá ngành tư pháp có đóng góp quan trọng cho đất nước, ngày càng thể hiện rõ vị thế, vai trò của “cơ quan trọng yếu của chính quyền”.

Ngày 25-8, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 - 28-8-2025) và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào Phayvy Siboualipha… tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh ngày 28-8-1945 là mốc son lịch sử của dân tộc, là ngày Chính phủ lâm thời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, ra tuyên cáo trước Quốc dân đồng bào về việc thành lập nội các thống nhất quốc gia gồm 13 bộ, trong đó có Bộ Tư pháp.

Đây là dấu mốc khai sinh nền Tư pháp của một nước Việt Nam mới - nước Việt Nam độc lập do người dân Việt Nam làm chủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HUY

Trong những năm đầu của nhà nước dân chủ nhân dân, Bộ, ngành Tư pháp đảm nhiệm những chức năng cơ bản, có đóng góp lớn trong việc soạn thảo và thi hành bản Hiến pháp đầu tiên - Hiến pháp năm 1946, mở đầu cho nền lập hiến của một nước Việt Nam dân chủ và cách mạng.

Trải qua 80 năm hình thành và phát triển, Bộ Tư pháp đã đi qua những chặng đường đầy thử thách, thăng trầm nhưng cũng rất đỗi vẻ vang, xứng đáng với lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tư pháp là một cơ quan trọng yếu của chính quyền”.

Trước bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với những thời cơ và thách thức đan xen, Bộ, ngành Tư pháp nhận diện rõ một số yếu tố sẽ tác động trực tiếp đến hoạt động trong thời gian tới.

Bộ, ngành Tư pháp đã và đang thích ứng một cách linh hoạt và chủ động trước bối cảnh mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tư pháp Lào Phayvy Siboualipha bày tỏ vui mừng và tự hào khi thấy ngành Tư pháp Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi chung của cách mạng Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HUY

Tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng của Bộ Tư pháp, toàn ngành Tư pháp trong suốt 80 năm qua, đóng góp quan trọng cho những thành tựu chung của đất nước

Ra đời cùng với sự thành lập của Chính phủ lâm thời, khi vừa mới giành được độc lập trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Bộ Tư pháp đã cùng với chính quyền dân chủ nhân dân non trẻ giải quyết những khó khăn bộn bề, làm nên những dấu ấn lịch sử, mở đầu cho hành trình xây dựng và phát triển của ngành Tư pháp. Hệ thống pháp luật của nước ta không ngừng được đổi mới, hoàn thiện đồng bộ phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn qua mỗi thời kỳ.

Ngành Tư pháp luôn đồng hành và đóng góp quan trọng cho đất nước trong những chặng đường đấu tranh kiên cường của Đảng ta, Nhân dân ta, vì độc lập dân tộc, vì CNXH, ngày càng thể hiện rõ vị thế, vai trò của “cơ quan trọng yếu của chính quyền” - như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: HOÀNG HUY

“Nhìn lại lịch sử hình thành, phát triển và trưởng thành của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp trong hành trình 80 năm qua, chúng ta có thể khái quát 6 dấu ấn nổi bật, khái quát bằng 36 chữ: Chủ động xây dựng pháp quyền; thực thi nghiêm túc pháp luật; hiệu quả trong án dân sự; tổ chức cán bộ nâng tầm; hợp tác quốc tế mở rộng; tích cực tháo gỡ vướng mắc” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, nhiệm vụ của ngành Tư pháp hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; trong đó phải cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật trong năm 2025. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, mà Bộ Tư pháp là trung tâm.

Thủ tướng hy vọng với sự đồng lòng nhất trí của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp, công tác tư pháp trong thời gian tới tiếp tục có bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ban, ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và toàn ngành Tư pháp, coi công tác tư pháp là công tác chung, là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các bộ, ngành, địa phương.