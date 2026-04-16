Thủ tướng yêu cầu bộ, ngành đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong 16/04/2026 21:52

(PLO)- Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản 412 của Thủ tướng yêu cầu triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về tổ chức bộ máy, công vụ, công chức, thi đua, khen thưởng.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trung ương khẩn trương rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, đẩy mạnh việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối tổ chức bên trong của các bộ, ngành.

Trên cơ sở kết quả rà soát, trường hợp cần thiết sửa đổi, bổ sung, các bộ, ngành khẩn trương xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình gửi Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp; tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Nghị định, trình Chính phủ trước 5-5-2026.

Các bộ: Nội vụ, Tư pháp tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đôn đốc, thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ.

Các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, đề xuất phương án kiện toàn, tổ chức lại hoặc giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành do Thủ tướng thành lập, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, gửi về Bộ Nội vụ trước 25-4-2026.

Trên cơ sở kết quả rà soát của các bộ, cơ quan, Bộ Nội vụ chủ trì, đề xuất sắp xếp, kiện toàn các tổ chức phối hợp liên ngành không hoạt động, hoạt động không hiệu quả hoặc chồng chéo về nhiệm vụ, quyền hạn. Việc này sẽ báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định chậm nhất trước 5-5-2026.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, đánh giá kỹ lưỡng tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền trong quản lý, đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Đồng thời, tiếp tục rà soát hệ thống pháp luật chuyên ngành để bổ sung, hoàn thiện phân cấp, phân quyền theo đúng phương châm "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Ảnh: LÊ THOA

UBND các tỉnh, TP sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tổng kết việc thực hiện pháp luật về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền tại địa phương để kịp thời điều chỉnh, hướng dẫn, sửa đổi hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, ban hành văn bản mới phù hợp với thực tiễn; chủ động thực hiện phân cấp hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bộ Nội vụ chủ trì rà soát, đánh giá tính khả thi và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, tháo gỡ triệt để các khó khăn, vướng mắc cho chính quyền địa phương hai cấp. Nội dung này hoàn thành trong quý II-2026. Cùng đó, chuẩn bị các nội dung sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, báo cáo Thủ tướng trước 5-5-2026.

Về lĩnh vực công chức, công vụ, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương chủ trì xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng về việc nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trình trong tháng 4.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cũng được giao khẩn trương trình Thủ tướng ban hành Chỉ thị về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch năm năm (2026-2030) theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, trình Thủ tướng trong tháng 4 này.