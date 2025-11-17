Thủ tướng yêu cầu khẩn trương đưa các nạn nhân bị kẹt ra khỏi khu vực sạt lở đèo Khánh Lê 17/11/2025 15:34

(PLO)- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 218/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở đất tại đèo Khánh Lê thuộc xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Công điện gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Y tế; Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Hiện trường vụ sạt lở

Công điện nêu: Được tin do ảnh hưởng của mưa lớn, trên địa bàn xã Nam Vĩnh Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra sự cố sạt lở đất, đá tại khu đèo Khánh Lê vào đêm ngày 16/11/2025, làm vùi lấp, biến dạng 01 xe chở khách, gây hậu quả rất nghiêm trọng (06 người chết, 19 người bị thương). Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất, chia sẻ nỗi đau với các gia đình nạn nhân, nhất là các gia đình có người bị thiệt mạng.

Theo dự báo của cơ quan dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến hết ngày 18/11/2025, khu vực Trung Bộ, trong đó có Khánh Hòa, Lâm Đồng tiếp tục còn có mưa to đến rất to, nguy cơ sạt lở đất đá ở mức rất cao, nhất là trên các tuyến đường đèo, ven các sườn dốc. Để nhanh chóng khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất đá trên, đồng thời chủ động phòng, tránh, ứng phó mưa lớn, nhất là nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố, kịp thời rút kinh nghiệm, tránh lặp lại sự cố tương tự

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả sự cố sạt lở đất nêu trên, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng, tránh, ứng phó mưa lũ theo chỉ đạo tại Công điện số 217/CĐ-TTg ngày 16/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

a) Khẩn trương huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết để tổ chức cứu hộ, cứu nạn với tinh thần khẩn trương nhất, kịp thời nhất để đưa các nạn nhân còn bị mắc kẹt ra khỏi khu vực sạt lở, trong đó lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn.

b) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi nạn nhân cư trú và các cơ quan, đơn vị có liên quan kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ thân nhân các gia đình có người bị chết trong việc xác định danh tính, bàn giao, tiếp nhận, đưa người bị nạn về lo hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân; chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương để sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình. Kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các nạn nhân theo quy định.

c) Chỉ đạo xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn tới sự cố gây thiệt hại nghiêm trọng nêu trên, nhất là việc chấp hành các chỉ đạo của chính quyền và cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn giao thông khi có cảnh báo, chỉ đạo phòng, tránh, ứng phó mưa lũ để xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có), kịp thời rút kinh nghiệm trong ứng phó tránh lặp lại sự cố tương tự.

2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn huy động tối đa lực lượng, phương tiện có thể để triển khai công tác khắc phục hậu quả sự cố sạt lở đất nêu trên theo đề nghị của địa phương; đồng thời chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác ứng phó thiên tai, cứu hộ cứu nạn theo quy định.

Huy động lực lượng y bác sỹ tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương

3. Bộ Y tế phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan, địa phương có liên quan chỉ đạo các cơ sở y tế và huy động lực lượng y bác sỹ để tổ chức cứu chữa miễn phí cho những người bị thương, tạo điều kiện tốt nhất cho những người bị thương sớm ổn định sức khỏe, tinh thần trở về với gia đình.

4. Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, cảnh báo các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở trên các tuyến giao thông; chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các khu vực đang xảy ra mưa lũ nhằm hạn chế xảy ra các sự cố, tai nạn.

5. Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo theo dõi, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác nhất về diễn biến mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động phòng, tránh, ứng phó.

6. Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia theo dõi sát tình hình, chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương khắc phục sự cố sạt lở đất nêu trên và triển khai ứng phó với mưa lũ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.