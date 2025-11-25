Thuế TP.HCM đặt hàng xây dựng 'cán bộ thuế AI' 25/11/2025 20:16

(PLO)- Lãnh đạo Thuế TP.HCM đặt hàng các tập đoàn công nghệ xây dựng 'cán bộ thuế AI' có khả năng tư vấn chính xác, có tính pháp lý cao.

Chiều 25-11, Thuế TP.HCM tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và Tọa đàm "Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số toàn diện trong công tác Thuế TP.HCM" với Tập đoàn FPT và Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY).

Tại phiên thảo luận, ông Phan Văn Dũng, Phó Trưởng Thuế TP.HCM, đã đặt ra bài toán thực tế cho các đối tác công nghệ. Ông cho rằng dù ngành thuế đã triển khai chatbot tư vấn tự động nhưng người dân chưa thực sự tin tưởng do thiếu tính chính danh.

Từ đó, ông Dũng đề xuất xây dựng "Cán bộ thuế AI" như một trợ lý ảo được nhân cách hóa. Trợ lý này phải có khả năng đưa ra câu trả lời chính xác, chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn thay vì chỉ cung cấp thông tin tham khảo chung chung.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thuế TP.HCM cũng kỳ vọng ứng dụng AI vào phân tích rủi ro, giúp xử lý dữ liệu tinh vi và hiệu quả như một cán bộ thuế dày dạn kinh nghiệm, thay thế cho phương pháp thủ công hiện tại.

Lãnh đạo Thuế TP.HCM đề xuất xây dựng "Cán bộ thuế AI" có khả năng đưa ra câu trả lời chính xác và chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung tư vấn tạo được sự tin cậy cho người dân, doanh nghiệp. Ảnh: QH

Đáp lại đề xuất từ cơ quan thuế, các đối tác đã đưa ra những cam kết cụ thể. Về phía FPT, đơn vị này sẽ tập trung hỗ trợ đào tạo ứng dụng AI trong công tác quản lý cho đội ngũ lãnh đạo và công chức, đồng thời tích hợp các giải pháp tự động hóa quy trình nghiệp vụ.

VNPAY cũng triển khai các lớp công nghệ nâng cao như AI, Big Data và Blockchain để tối ưu nhận diện người dùng, luồng xử lý giao dịch và kiểm soát rủi ro. Giải pháp eKYC của VNPAY ứng dụng nhận dạng khuôn mặt, OCR và đối soát dữ liệu nhiều tầng. Đơn vị này cũng phát triển các thành phần tích hợp API Gateway, bảo mật sinh trắc học và Soft OTP nhằm nâng cao trải nghiệm, an toàn giao dịch.

Đặc biệt, hưởng ứng đợt cao điểm "60 ngày chuyển đổi mô hình thuế khoán sang kê khai", VNPAY triển khai gói ưu đãi chuyển đổi số toàn diện dành cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Chương trình áp dụng miễn phí đến hết năm 2028, đồng thời hỗ trợ phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, miễn phí cài đặt không giới hạn số lượng.

Trong đó, các dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động kê khai, quản lý và thanh toán như phần mềm hóa đơn điện tử không giới hạn số lượng phát hành; hệ thống hỗ trợ truyền nhận dữ liệu hóa đơn lên cơ quan Thuế không giới hạn số lượt. Nền tảng VNPAY Cloud miễn phí lưu trữ hóa đơn điện tử trong 10 năm kể từ ngày phát hành, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý.

Thuế TP.HCM ký kết hợp tác với VNPAY nhằm xây dựng hệ sinh thái thuế số hiện đại, tích hợp các giải pháp ứng dụng AI trong tự động hóa quy trình nghiệp vụ, phân tích rủi ro, dự báo nguồn thu. Ảnh: QH

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Minh Dũng, Trưởng Thuế TP.HCM nhấn mạnh chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc khi đơn vị đang quản lý quy mô hơn 436.000 doanh nghiệp và 365.000 hộ kinh doanh.

Người đứng đầu ngành thuế TP thông tin điểm sáng: Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ thu chỉ sau 10 tháng với số thu hơn 510.000 tỉ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ.

Ông Đoàn Minh Dũng khẳng định việc ký kết hợp tác giữa Thuế TP.HCM với FPT và VNPAY không chỉ là hợp tác công nghệ mà còn là sự đồng hành chiến lược. Mục tiêu nhằm xây dựng hệ sinh thái thuế số hiện đại, tích hợp các giải pháp ứng dụng AI trong tự động hóa quy trình nghiệp vụ, phân tích rủi ro, dự báo nguồn thu cũng như thúc đẩy mạnh mẽ thanh toán thuế không dùng tiền mặt. Đồng thời, việc này hỗ trợ đào tạo ứng dụng AI trong công tác quản lý thuế cho các cấp lãnh đạo và đội ngũ công chức ngành Thuế TP.