Thụy Điển sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thành nước phát triển có thu nhập cao 13/06/2025 07:58

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thụy Điển, chiều 12-6 (giờ địa phương), tại Nhà Quốc hội Thụy Điển ở Thủ đô Stockholm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen và lãnh đạo các chính đảng, bao gồm Đảng Ôn hoà, Dân chủ, Tự do.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển Andreas Norlen - Ảnh: VGP

Chào mừng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Thụy Điển trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen; cảm ơn Quốc hội và nhân dân Thụy Điển đã dành cho cá nhân ông và Đoàn đại biểu cấp cao của Việt Nam sự đón tiếp trọng thị và chu đáo. Thủ tướng trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen và các nhà lãnh đạo cấp cao Thụy Điển.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Thụy Điển cần tăng cường đoàn kết, hợp tác trên nền tảng hữu nghị truyền thống tốt đẹp, trên các kênh Đảng, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân, góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Thụy Điển.

Thủ tướng khẳng định chuyến thăm lần này sẽ góp phần tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên sẽ làm cầu nối cho nhau phát triển quan hệ với ASEAN và EU.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định chuyến thăm lần này sẽ góp phần tạo xung lực thúc đẩy hợp tác hai nước, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Hai bên sẽ làm cầu nối cho nhau phát triển quan hệ với ASEAN và EU - Ảnh: VGP

Thủ tướng Chính phủ đánh giá các doanh nghiệp Thụy Điển còn nhiều dư địa hợp tác, mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin - truyền thông, bán dẫn…, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam vừa triển khai những chính sách mới, đặc biệt là bộ tứ trụ cột về thể chế, khoa học công nghệ, kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế, đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn nhằm tăng thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển nhanh và bền vững.

Thủ tướng cũng đề nghị Quốc hội Thụy Điển giúp vận động các nước thành viên EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) và EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam cũng sẽ khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao của mình đầu tư tại Thụy Điển.

Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen khẳng định sẵn sàng hợp tác giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu 100 năm trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045 - Ảnh: VGP

Trước quan tâm của đại diện các chính đảng trong Quốc hội về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, độc lập, tự do của dân tộc và ấm no hạnh phúc của nhân dân luôn là mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Việt Nam chia sẻ quan điểm với Thụy Điển về việc bảo đảm cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc chính là dân chủ cao nhất.

Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Thụy Điển thời gian qua đã tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thụy Điển hội nhập vào sở tại, đóng góp tích cực cho kinh tế - xã hội địa phương và quan hệ hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển đánh giá quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, trong đó có đối thoại, hợp tác giữa hai Quốc hội; nhấn mạnh Thụy Điển là nước Phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam; sẵn sàng hợp tác giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Thủ tướng ghi lưu bút tại Nhà Quốc hội Thụy Điển - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai bên đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có Biển Đông. Là hai quốc gia biển, Việt Nam và Thụy Điển khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, tự do hàng hải, hàng không trên cơ sở thượng tôn pháp luật, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982), giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực.

Kết thúc cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời sang thăm Việt Nam của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen. Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlen đã vui vẻ nhận lời.