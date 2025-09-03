Thuyền trưởng và 2 thuộc cấp bị truy tố vì tham ô 104.000 lít xăng 03/09/2025 15:47

(PLO)- Thuyền trưởng Trần Văn Tuấn cùng hai thuộc cấp Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Tiên vừa bơm 104.000 lít xăng để bán riêng thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

TAND TP Cần Thơ vừa qua đã lên lịch đưa vụ án tham ô tài sản là 104.000 lít xăng liên quan các bị cáo Trần Văn Tuấn, Nguyễn Văn Lâm, Phạm Văn Tiên ra xét xử.

Tuy nhiên do vụ án còn thiếu một số người liên quan nên tòa đã dời phiên xử sang ngày 15-9-2025.

Ảnh minh họa AI

Theo cáo trạng, Tuấn được Công ty Petrolimex Hải Phòng điều động là Thuyền trưởng tàu PTS Hai Phong 03 từ đầu tháng 3-2023, trực tiếp quản lý tài sản và điều hành mọi hoạt động của tàu.

Quá trình giao, nhận xăng theo hợp đồng vận chuyển giữa Công ty Petrolimex Hải Phòng và Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, Tuấn đã chỉ đạo cho Đại phó Nguyễn Văn Lâm từ tháng 3-2023 khi giao xăng thì chừa lại một ít rồi tích trữ dần dần để tại hầm trên tàu, sau đó bán lại cho người khác nhằm mục đích chiếm đoạt.

Ngày 24-5-2024, tàu PTS Hai Phong 03 nhận 2.432.932 lít xăng A92 và 3.894.452 lít xăng A95 từ nhà máy lọc dầu Dung Quất, Quảng Ngãi để vận chuyển giao đến kho Petrolimex Tây Nam Bộ tại khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ).

Ngày 26-5-2024, tàu PTS Hai Phong 03 đến khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ chờ giao hàng thì Tuấn liên hệ với Nguyễn Ngọc Ân để bán xăng.

Tuấn nói cho Ân biết là xăng không có hóa đơn chứng từ nên bán giá thấp hơn giá thị trường và Ân đồng ý mua.

Tiếp đến, Ân liên hệ Lê Minh Thông để bán lại xăng, Thông điều tàu đi nhận hàng.

Khoảng 10 giờ ngày 27-5-2024, Tuấn cho tàu PTS Hai Phong 03 bắt đầu giao hàng cho kho Petrolimex Tây Nam Bộ đến 1 giờ 28-5-2024 thì hoàn thành quá trình giao, nhận hàng.

Sau đó, Tuấn liên hệ với Ân cho tàu đến cặp mạn tàu PTS Hai Phong 03 tại khu vực kho Petrolimex Tây Nam Bộ. Lâm yêu cầu Thủy thủ, kiêm thợ bơm Phạm Văn Tiên tiến hành nối cần bơm với tàu do Thông điều tới, thực hiện việc bơm xăng...

Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 28-5-2024, bơm xong thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ với tổng khối lượng là 104.000 lít xăng. Tính theo giá bán lẻ xăng RON 92 tại TP Cần Thơ là 22.470 đồng/lít, tổng khối lượng 104.000 lít xăng có giá trị hơn 2,3 tỉ đồng.

Ân và Thông là người thỏa thuận mua xăng của Tuấn nhưng không biết rõ tài sản sản do hành vi phạm tội mà có nên không có căn cứ xử lý.