Tỉ lệ ủng hộ đảng Dân chủ ở Mỹ đang thế nào? 28/05/2025 05:44

Đảng Dân chủ tiếp tục xếp sau đảng Cộng hòa về mức độ được yêu thích trong mắt người dân Mỹ, tờ The Hill ngày 27-5 dẫn kết quả khảo sát mới nhất do The Economist/YouGov thực hiện vào cuối tháng 5.

Cuộc khảo sát cho thấy đảng Cộng hòa hiện có mức độ thiện cảm ròng (hiệu số giữa tỉ lệ người có cái nhìn tích cực và người có cái nhìn tiêu cực) là -11%, trong khi đảng Dân chủ kém hơn 10%, với mức thiện cảm ròng là -21%.

Trong số những người được hỏi, 41% có cái nhìn tích cực về đảng Cộng hòa và 52% có cái nhìn tiêu cực. Trong khi đó, chỉ 36% người Mỹ đánh giá tích cực về đảng Dân chủ, còn tới 57% có quan điểm tiêu cực.

Đảng Dân chủ tiếp tục xếp sau đảng Cộng hòa trong khảo sát mới nhất. Ảnh: CNN

Kết quả này tiếp tục phản ánh xu hướng giảm sút đã xuất hiện trong các cuộc thăm dò những tháng gần đây. Trong khảo sát gần nhất vào cuối tháng 4, đảng Cộng hòa cũng dẫn trước đảng Dân chủ 8% về mức độ thiện cảm, với mức thiện cảm ròng là -11%, trong khi đảng Dân chủ ở mức -19%.

Khảo sát mới nhất cũng hỏi người dân Mỹ về cảm nhận đối với các đảng trong quốc hội. Kết quả cho thấy các nhà lập pháp đảng Cộng hòa có mức thiện cảm ròng là -10%, còn đảng Dân chủ tụt sau 14%, với mức thiện cảm ròng là -24%.

Trước đó, trong cuộc khảo sát giữa tháng 5, cử tri được hỏi về các đảng trong quốc hội cũng thể hiện sự chênh lệch tương tự nhưng nhỏ hơn: đảng Cộng hòa có mức thiện cảm ròng là -14%, còn các nhà lập pháp Dân chủ ở mức -23%.

Theo The Hill, cuộc khảo sát mới nhất diễn ra trong bối cảnh đảng Dân chủ đang chịu áp lực ngày càng lớn về cách xử lý các câu hỏi xoay quanh sức khỏe của Tổng thống Joe Biden trong những tháng cuối nhiệm kỳ.

Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 23 đến 26-5, với 1.660 người trưởng thành tại Mỹ tham gia. Sai số của khảo sát là ±3,2%.