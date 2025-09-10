Tỉ lệ ủng hộ ông Trump tăng nhờ xử lý tội phạm và nhập cư 10/09/2025 07:41

(PLO)- Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng khi ông được đánh giá cao về cách xử lý tội phạm và nhập cư, tuy nhiên vấn đề kinh tế vẫn là trở ngại.

Tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump có chiều hướng tăng trong những ngày gần đây với việc ông được đánh giá cao về cách xử lý tội phạm và vấn đề nhập cư, hãng Reuters đưa tin ngày 9-9.

Một cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos từ ngày 5 đến 9-9 trên 1.084 người Mỹ trưởng thành cho thấy 42% người được hỏi tán thành cách ông Trump điều hành đất nước. Con số này tăng 2% so với cuộc khảo sát trước đó.

Khoảng 43% số người tham gia khảo sát đánh giá tích cực về cách tổng thống Mỹ xử lý tội phạm, 42% cho rằng ông làm tốt về vấn đề nhập cư. Các kết quả nhìn chung tương đồng với cuộc thăm dò trước đó của Reuters/Ipsos.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Trong những tuần gần đây, ông Trump đã điều động lực lượng liên bang và binh sĩ tới TP Los Angeles và thủ đô Washington, D.C. để truy quét nhập cư trái phép. Riêng tại Washington, D.C, ông Trump điều lực lượng liên bang nhằm tiếp quản công tác thực thi pháp luật.

Hôm 8-9, ông Trump tuyên bố sẽ điều Vệ binh Quốc gia đến TP Chicago (bang Illinois) và mở một chiến dịch trục xuất tại bang này.

Tuy nhiên ở vấn đề kinh tế, ông Trump nhận được đánh giá tương đối thấp trong xử lý, với 36% người Mỹ hài lòng với cách ông điều hành nền kinh tế và chỉ 30% ủng hộ cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt của các hộ gia đình Mỹ.