Tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn nghi gây ngộ độc có đăng ký kinh doanh

Ngày 8-11, UBND phường Hạnh Thông (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Sở An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM và các cơ quan liên quan làm rõ vụ nghi ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì.
Trước đó, ngày 6-11, UBND phường Hạnh Thông nhận được thông tin nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc CB trên đường Nguyễn Thái Sơn.
Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận 29 người đến khám trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì. Trong đó, 24 người được cho thuốc về nhà, ba người lưu cấp cứu và hai người (82 tuổi và 59 tuổi) phải nhập viện theo dõi do tuổi cao, sức khỏe yếu.
Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm hai trường hợp khác đến khám cấp cứu, khai có ăn bánh mì tại cùng địa điểm trên.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hạnh Thông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, kiểm tra giấy phép kinh doanh và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra chuyên trách.
Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiệm bánh mì CB có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 7-5-2020. Hộ kinh doanh có hai lao động, ngành nghề đăng ký là bán bánh mì.
Cơ sở có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn cấp năm 2017. Nơi sơ chế, chế biến đặt tại địa chỉ 41/5/3 Nguyễn Thái Sơn; nơi bày bán và chứa nguyên liệu tại 112A Nguyễn Thái Sơn.
Nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm được xác minh có hóa đơn, chứng nhận và thanh toán chuyển khoản. Dụng cụ bảo quản, chứa đựng thực phẩm gồm tủ lạnh, hộp nhựa, bao nilon; thực phẩm được để riêng từng loại. Cơ sở có biện pháp che chắn, bảo vệ khỏi nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong các tủ đựng thực phẩm, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu và tiếp tục kiểm tra theo quy định.
UBND phường Hạnh Thông cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình xử lý, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, đồng thời theo dõi tình hình sức khỏe của các trường hợp bị ảnh hưởng để kịp thời hỗ trợ.
Vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc
Về việc hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông), Sở Y tế TP.HCM xác định vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc. Mẫu bệnh phẩm dương tính được phát hiện tại Bệnh viện Quân y 175, nơi tiếp nhận 47 ca; các bệnh viện khác như Tâm Anh, Gia Định và Bình Dân cũng ghi nhận thêm nhiều trường hợp.
Hiện đa số bệnh nhân đã ổn định, trong khi tiệm bánh mì bị tạm đình chỉ để kiểm tra nguồn thực phẩm, môi trường chế biến và xác minh nguyên nhân cụ thể.
Vi khuẩn Salmonella thường có trong thịt, trứng, sữa, rau củ tươi và dễ sinh sôi ở nhiệt độ 30-40°C. Khi xâm nhập cơ thể, chúng gây đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu chảy, thậm chí nhiễm trùng huyết ở người sức đề kháng yếu.
Bánh mì kẹp thịt, chả, pa tê là món dễ nhiễm Salmonella nếu nguyên liệu không chín kỹ hoặc để lâu ngoài trời nóng ẩm. Những năm gần đây, cả nước từng ghi nhận nhiều vụ ngộ độc tương tự ở nhiều tỉnh thành, phần lớn đều liên quan đến thức ăn sáng chế biến sẵn.