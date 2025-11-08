Tiệm bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn nghi gây ngộ độc có đăng ký kinh doanh 08/11/2025 12:13

(PLO)- Cơ quan chức năng xác định tiệm bánh mì nơi nhiều người ăn rồi có triệu chứng ngộ độc thực phẩm có giấy phép kinh doanh hợp lệ và đang tiếp tục kiểm tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngày 8-11, UBND phường Hạnh Thông (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Sở An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM và các cơ quan liên quan làm rõ vụ nghi ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì.

Trước đó, ngày 6-11, UBND phường Hạnh Thông nhận được thông tin nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại tiệm bánh mì cóc CB trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Các ca nhập viện được theo dõi, điều trị và hồi phục tích cực. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Quân y 175 đã tiếp nhận 29 người đến khám trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy, sốt sau khi ăn bánh mì. Trong đó, 24 người được cho thuốc về nhà, ba người lưu cấp cứu và hai người (82 tuổi và 59 tuổi) phải nhập viện theo dõi do tuổi cao, sức khỏe yếu.

Đến 16 giờ cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận thêm hai trường hợp khác đến khám cấp cứu, khai có ăn bánh mì tại cùng địa điểm trên.

Bệnh nhân ngộ độc sau ăn bánh mì đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND phường Hạnh Thông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, kiểm tra giấy phép kinh doanh và việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, đồng thời thành lập đoàn kiểm tra chuyên trách.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tiệm bánh mì CB có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp cấp ngày 7-5-2020. Hộ kinh doanh có hai lao động, ngành nghề đăng ký là bán bánh mì.

Cơ sở có giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn cấp năm 2017. Nơi sơ chế, chế biến đặt tại địa chỉ 41/5/3 Nguyễn Thái Sơn; nơi bày bán và chứa nguyên liệu tại 112A Nguyễn Thái Sơn.

Nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm được xác minh có hóa đơn, chứng nhận và thanh toán chuyển khoản. Dụng cụ bảo quản, chứa đựng thực phẩm gồm tủ lạnh, hộp nhựa, bao nilon; thực phẩm được để riêng từng loại. Cơ sở có biện pháp che chắn, bảo vệ khỏi nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong các tủ đựng thực phẩm, phối hợp với Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lấy mẫu và tiếp tục kiểm tra theo quy định.

UBND phường Hạnh Thông cho biết sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình xử lý, bảo đảm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn, đồng thời theo dõi tình hình sức khỏe của các trường hợp bị ảnh hưởng để kịp thời hỗ trợ.