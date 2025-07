Tiến Luật, Binz suýt xỉu khi vượt qua giới hạn bản thân trong 'Chiến sĩ quả cảm' 23/07/2025 21:38

Chiều 23-7, nhà sản xuất chương trình Chiến sĩ quả cảm tổ chức buổi họp báo nhằm thông tin về chương trình tại TP.HCM.

Chương trình do Cục Công tác chính trị phối hợp với Zeit Media thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025).

Các nghệ sĩ tham gia chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

Tham dự họp báo có Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM, Đại học Phòng cháy chữa cháy cùng một số đơn vị, địa phương, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân (CAND), ê-kíp sản xuất và dàn nghệ sĩ tham gia chương trình.

Lời tri ân, tôn vinh sự đóng góp của lực lượng CAND

Phát biểu tại buổi họp báo, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cho biết đây là một trong những hoạt động tuyên truyền trọng tâm của lực lượng Công an hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị phát biểu

"Chiến sĩ quả cảm mang trong mình sứ mệnh thiêng liêng lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân Việt Nam. Chương trình là lời tri ân sâu sắc, tôn vinh sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Mỗi thước phim, mỗi câu chuyện sẽ là minh chứng sống động cho tinh thần "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", khơi dậy niềm tự hào dân tộc và truyền cảm hứng mãnh liệt đến thế hệ trẻ" – Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhấn mạnh.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp nhận định "Chiến sĩ quả cảm" không chỉ khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Công an Nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mà còn truyền tải thông điệp sâu sắc về lòng yêu nước, thôi thúc mỗi khán giả sống ý nghĩa và cống hiến vì cộng đồng.

"Thông qua chương trình, Bộ Công an hi vọng những hình ảnh mà các nghệ sĩ thể hiện, cùng những thước phim chân thực về cuộc sống đời thường và những chiến công xuất sắc của lực lượng CAND sẽ chạm vào cảm xúc, lay động trái tim cả nghệ sĩ lẫn khán giả, tạo hiệu ứng lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm xã hội trong thế hệ trẻ" – Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp bày tỏ.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp tặng kỷ niệm chương cho các đơn vị

Tiến Luật, Binz đuối sức khi tham gia

Chiến sĩ quả cảm có sự góp mặt của là 12 nghệ sĩ: Tiến Luật, Thành Trung, Kiều Minh Tuấn, Quốc Thiên, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Neko Lê, Phan Mạnh Quỳnh, Liên Bỉnh Phát, Song Luân, Long Hạt Nhài và MONO.



Với định dạng truyền hình thực tế nhập vai hành động, Chiến sĩ quả cảm đưa các nghệ sĩ bước vào môi trường kỷ luật, khắc nghiệt của lực lượng Công an Nhân dân. Các nghệ sĩ sẽ hóa thân thành những chiến sĩ công an, trải nghiệm thực thụ vai trò của hai lực lượng tiêu biểu: Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; Cảnh sát Cơ động.

Các nghệ sĩ được cùng ăn, cùng ở, cùng huấn luyện và cùng xông pha vào những nhiệm vụ cam go, gay cấn.

Dưới sự dẫn dắt của những đội trưởng là cán bộ, chiến sĩ CAND dày dạn kinh nghiệm, từng lập nhiều chiến công xuất sắc, các nghệ sĩ được tận mắt chứng kiến, được trải nghiệm để cảm nhận sự khổ luyện, tinh thần thép và ý chí kiên cường của người lính.

Tự nhận mình là người “có tuổi”, “anh cả” trong Chiến sĩ quả cảm, nghệ sĩ Tiến Luật khẳng định bản thân chưa từng bỏ bất kỳ buổi huấn luyện nào.

"Anh em chiến sĩ thực hiện đến đâu thì tôi quyết tâm thực hiện đến đó. Chỉ có những bài tập về độ cao như đu dây thì ban tổ chức không cho tôi thực hiện vì biết tôi sợ độ cao.

Khi mới tham gia lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực sự đó là một trải nghiệm đáng nhớ và tôi yêu quý lực lượng này hơn. Với cá nhân tôi, những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy thực sự giống như những ông bụt vì họ cứu được rất nhiều người.

Khi đến với lực lượng Cảnh sát Cơ động, những buổi tập luyện thực sự mệt khủng khiếp. Những bài tập ở đây vượt qua giới hạn bản thân rất nhiều. Những ngày đầu, anh em nghệ sĩ rất khó chịu, phải đến ngày thứ tư mới quen được cường độ tập luyện.

Các chiến sĩ và anh em tập luyện từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, rồi từ 13 giờ đến 16 giờ 30 chiều, dưới cái nắng miền Bắc thực sự rất khắc nghiệt. Riêng bản thân tôi, phải nói là suýt xỉu mấy lần khi tham gia trải nghiệm” – nghệ sĩ Tiến Luật bày tỏ.

Tại buổi họp báo, nhà sản xuất cũng công bố thêm hai gương mặt mới là Binz (Lê Nguyễn Trung Đan - giữa) và Nguyễn Hữu Hưng.

Là nhân tố mới được công bố, rapper Binz cho biết trong quá trình tập luyện và trải nghiệm, anh đã bị xỉu. Tuy vậy, nam nghệ sĩ cảm thấy rất ý nghĩa khi được tham gia chương trình.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng anh thực sự sẽ rất hối hận nếu không được tham gia chương trình, không được khoác lên mình bộ trang phục của chiến sĩ Công an Nhân dân. Chính nhờ trải nghiệm này, anh cảm phục các chiến sĩ nhiều hơn.

Nghệ sĩ Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ

Còn với Lê Dương Bảo Lâm, khi được hỏi về vấn đề nghiêm túc trong chương trình – vì anh là nghệ sĩ hài – anh cho biết: "Tôi cười đúng lúc, nghiêm túc đúng chỗ. Khi tập luyện, tôi luôn đề cao sự nghiêm túc và chỉ hài hước khi giải lao, nghỉ ngơi cùng các chiến sĩ".

Mỗi tình huống trong chương trình đều được xây dựng từ những câu chuyện có thật, những tình tiết lịch sử hào hùng của ngành công an.

Đây sẽ là nơi những con người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đối diện với các tình huống mô phỏng thực tế, thử thách thể lực, tinh thần và kỹ năng như những người chiến sĩ thực thụ.