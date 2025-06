'Chiến sĩ quả cảm' - chương trình truyền hình nhập vai lực lượng công an sắp lên sóng 02/06/2025 16:38

(PLO)- “Chiến sĩ quả cảm” là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên về lực lượng Công an Nhân dân, nhằm tri ân và tôn vinh những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ vì bình yên cuộc sống.

“Chiến sĩ quả cảm” là chương trình truyền hình thực tế nhập vai hành động đầu tiên tại Việt Nam về lực lượng Công an nhân dân (CAND). Chương trình được thực hiện theo Đề án 280 của Thủ tướng Chính phủ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, do Cục Công tác chính trị phối hợp cùng đơn vị sản xuất triển khai.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025), Chiến sĩ quả cảm mang trong mình sứ mệnh lan tỏa hình ảnh bản lĩnh, nhân văn và cao đẹp của người chiến sĩ CAND trong thời bình.

Chương trình cũng nhằm tri ân và tôn vinh những cống hiến thầm lặng, lòng dũng cảm và tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của các cán bộ, chiến sĩ trong hành trình gìn giữ an ninh quốc gia và bảo vệ bình yên cuộc sống.

Lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ trong chương trình. Ảnh: NSX

Format nhập vai hành động đột phá

Chiến sĩ quả cảm mở ra kỷ nguyên mới cho thể loại truyền hình thực tế tại Việt Nam với format nhập vai hành động đột phá.

Theo đó, 12 nghệ sĩ nam nổi tiếng, từ diễn viên, ca sĩ đến nhà sáng tạo nội dung sẽ hóa thân thành chiến sĩ công an, trải nghiệm thực thụ vai trò của hai lực lượng tiêu biểu là lực lượng Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và lực lượng Cảnh sát cơ động.

Chương trình lần đầu tiên công khai hình ảnh khí tài hiện đại của ngành Công an.

Họ sẽ đối mặt với những thử thách khắc nghiệt từ huấn luyện thể lực chuyên sâu, học cách sử dụng khí tài hiện đại, đến tham gia những nhiệm vụ “nóng” đầy căng thẳng như giải cứu con tin hay truy bắt tội phạm.

Không kịch bản báo trước, không diễn tập sẵn có, khán giả sẽ chứng kiến màn lột xác ngoạn mục của các nghệ sĩ: Từ ánh đèn sân khấu đến thao trường khốc liệt, nơi từng giọt mồ hôi khắc họa lòng quả cảm và tinh thần trách nhiệm của người lính trong vai diễn thật nhất đời mình.

Không chỉ vậy, dựa trên những câu chuyện có thật và tư liệu quý giá từ Bộ Công an, chương trình tái hiện sinh động cuộc sống của người chiến sĩ công an, từ những giờ huấn luyện căng thẳng đến những khoảnh khắc đối mặt hiểm nguy trong thực chiến.

Mức độ đầu tư khủng

Chiến sĩ quả cảm quy tụ hơn 500 nhân sự, bao gồm đội ngũ sản xuất, nghệ sĩ, diễn viên và hơn 200 cán bộ, chiến sĩ CAND, chương trình là kết tinh của sự đầu tư vượt bậc về cả nhân lực và công nghệ.

Hơn 70 máy quay được huy động đồng loạt, ghi lại từng khoảnh khắc khói lửa, hành động và cảm xúc – từ những góc cận cảnh đầy kịch tính đến những pha hành động mãn nhãn từ trên cao.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên trên sóng truyền hình, chương trình công khai hình ảnh về các khí tài hiện đại của lực lượng CAND – từ vũ khí, phương tiện chuyên dụng đến thiết bị kỹ thuật đặc chủng: xe bọc thép, súng trường, robot cứu hộ, thiết bị bay không người lái…

Tất cả được tái hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh sống động, tạo nên những thước phim hoành tráng và đầy tự hào về sức mạnh của người chiến sĩ trong thời đại mới.

Chiến sĩ quả cảm được thực hiện bởi Tổng đạo diễn Mai Thắm, Đạo diễn hình ảnh Trần Mạnh Hùng, Giám đốc nội dung Đặng Nhã. Giám đốc sản xuất Cao Hà,…

Chia sẻ về chương trình, ông Nguyễn Hữu Trung, đại diện nhà sản xuất nói: "Nếu mỗi tác phẩm nghệ thuật là một nhịp thở mang dấu ấn riêng, thì với Chiến sĩ quả cảm, chúng tôi đang lắng nghe nhịp đập của cả một dân tộc.

Chạm vào hình ảnh người chiến sĩ công an là chạm vào một phần sâu thẳm của đất nước – nơi bình yên được đánh đổi bằng những đêm không ngủ, những bước chân lặng lẽ giữa hiểm nguy.

Đây không chỉ là một dự án, mà là lời nguyện thầm lặng của người làm nghệ thuật: Được kể lại những câu chuyện chưa từng có sân khấu, nhưng luôn sáng rực trong trái tim nhân dân".