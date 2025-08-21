Tìm nguyên nhân 4 cá thể bò biển dugong ở Côn Đảo tử vong trong năm 2025 21/08/2025 16:46

(PLO)- Các cá thể bò biển dugong ở Côn Đảo tử vong ở vùng biển Côn Đảo từ đầu năm 2025 đến nay không có dấu hiệu bị tác động ngoại lực như va chạm, thương tích hay mắc lưới.

Ngày 21-8, theo tìm hiểu của PLO, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, TP.HCM đã có báo cáo bước đầu liên quan đến cá thể bò biển dugong được người dân phát hiện trôi dạt vào bãi biển chiều 18-8.

Đây là cá thể bò biển dugong thứ 4 từ đầu năm 2025 đến nay được phát hiện tại vùng biển Côn Đảo nhưng chưa xác định được nguyên nhân.

Cụ thể, ngày 24-2, một cá thể bò biển dugong được phát hiện đã tử vong, trôi dạt tại khu vực cầu tàu Hải đội 33 (Khu 10, đặc khu Côn Đảo). Ghi nhận tại thời điểm phát hiện, cá thể bò biển dugong đã phân hủy mạnh, không có dấu hiệu tác động ngoại lực. Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo đã xử lý bằng biện pháp chôn lấp để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Cá thể bò biển dugong tử vong dạt vào vịnh Côn Sơn, Côn Đảo ngày 18-8 ghi nhận không phát hiện dấu hiệu bị tác động ngoại lực như va chạm, thương tích hay mắc lưới

Ngày 3-4, một cá thể bò biển dugong được phát hiện đã tử vong tại khu vực Bãi Vông, Cỏ Ống. Lúc này, cá thể còn nguyên vẹn, chưa phân hủy, không có tác động ngoại lực. Do tình trạng còn tốt, mẫu vật được bảo quản bằng hóa chất tại phòng Bảo tồn và Hợp tác quốc tế, Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo để phục vụ nghiên cứu và lưu trữ.

Đến ngày 12-5, tiếp tục phát hiện một cá thể bò biển dugong chết trôi dạt tại vịnh Côn Sơn. Thi thể con dugong còn nguyên vẹn, chưa phân hủy, không có dấu hiệu tổn thương. Vườn quốc gia Côn Đảo cũng đã tiến hành xử lý bằng biện pháp chôn lấp.

Mới nhất, ngày 18-8, tại khu vực vịnh Côn Sơn, người dân phát hiện một cá thể dugong đã tử vong, tình trạng tương tự cá thể bò biển dugong phát hiện ngày 12-5. Con dugong này có trọng lượng khoảng 135kg. Kiểm tra tình trạng có thể bò biển chết không phát hiện dấu hiệu bị tác động ngoại lực như va chạm, thương tích hay mắc lưới.

Cần tìm hiểu nguyên nhân tử vong của các cá thể và triển khai các giải pháp bảo vệ, phục hồi quần thể dugong tại vùng biển Côn Đảo. Ảnh: VQG

Theo nghiên cứu của Viện Tài nguyên và Môi trường Biển năm 2024, đánh giá hiện trạng quần thể Dugong (Dugong Dugon) đã xác định được ở vùng biển Côn Đảo còn khoảng 12 cá thể dugong thường xuyên xuất hiện và kiếm ăn tại các thảm cỏ biển.

Do vậy việc các cá thể bò biển dugong được phát hiện tử vong với số lượng như trên trong khoảng thời gian ngắn là có dấu hiệu suy giảm nghiêm trọng và cần sớm có biện pháp can thiệp kịp thời để hạn chế thiệt hại và góp phần bảo tồn loài thú biển quý hiếm này.

Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo cho biết có báo cáo và đề nghị Sở KH&CN xem xét, chỉ đạo và hỗ trợ kết nối, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có năng lực nghiên cứu nhằm xác định nguyên nhân tử vong của các cá thể bò biển dugong. Đồng thời từng bước triển khai các giải pháp bảo vệ, phục hồi quần thể dugong tại vùng biển Côn Đảo...