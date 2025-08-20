Nhiều bò biển dugong tử vong tại Côn Đảo, cần làm gì để bảo tồn? 20/08/2025 18:08

(PLO)- Tại vùng biển Côn Đảo có khoảng 12 cá thể bò biển dugong thường xuất hiện, sinh sống và kiếm ăn. Tuy nhiên, vài năm qua ghi nhận nhiều cá thể tử vong.

Chiều 20-8, Ban Quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo, TP.HCM, cho biết sau khi tiến hành các thủ tục tiếp nhận theo quy định đã tiến hành chôn cất một con bò biển dugong (hay còn gọi là bò biển) được người dân phát hiện mắc cạn tại bãi biển Đặc khu Côn Đảo vào chiều 19-8.

Nhiều bò biển dugong tử vong

Bò biển dugong trên sau chôn cất một thời gian sẽ được lấy tiêu bản xương đưa vào bảo tàng của vườn với mục đích lưu giữ, giáo dục về môi trường, các loài sinh vật biển cho du khách.

Theo cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo, bò biển dugong này có trọng lượng khoảng 200 kg. Qua nhiều trường hợp đã phát hiện trước đó, thường các bò biển dugong do sức khỏe yếu, chết rồi mới dạt vào bờ, không phải do mắc cạn nên yếu và chết.

Bò biển dugong (hay còn gọi là bò biển) dạt vào bờ biển Côn Đảo được người dân phát hiện chiều 19-8

Tại vùng biển Côn Đảo đã nhiều lần phát hiện bò biển dugong bơi lội, vừa qua phát hiện 3-4 con xuất hiện một lượt.

Năm 2018, nơi đây phát hiện 2 con bò biển dugong tử vong. Từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận 4 con tử vong.

Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo cho hay sẽ có báo cáo gửi Sở KH&CN nghiên cứu, đánh giá lại nguyên nhân khiến bò biển dugong tử vong, trong đó có nguyên nhân liệu phải do biến đổi khí hậu hay không.

Nhiều khuyến nghị bảo tồn dugong ở Côn Đảo

Được biết, cuối năm 2024, Viện Tài nguyên và Môi trường biển đã có báo cáo kết quả đề tài “Đánh giá hiện trạng quần thể Dugong và thảm cỏ biển tại Côn Đảo, đề xuất giải pháp và bảo tồn” cho Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Theo báo cáo, Côn Đảo được xem là nơi có nhiều điều kiện thuận lợi cho các loài cỏ biển phát triển, tạo thành những thảm cỏ mật độ cao và diện tích phân bố rộng.

Bò biển dugong là loài thú biển duy nhất chỉ ăn cỏ biển. Chúng có thể ăn nhiều loài cỏ biển khác nhau, đặc biệt ưa thích các loài cỏ biển thuộc các chi Halophila, Halodule, Zostera, Enhalus, ít chất xơ và giàu protein.

Số lượng bò biển dugong hiện nay ở Côn Đảo được cho là còn rất ít, khoảng 10 cá thể, được Sách đỏ Việt Nam năm 2007 ghi nhận ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR).

Theo nghiên cứu, khảo sát, có khoảng 12 cá thể bò biển dugong tại vùng biển Côn Đảo. Ảnh: VQGCĐ

Chỉ tính từ năm 2010 đến năm 2024, các cán bộ Vườn Quốc gia Côn Đảo, các ngư dân đã nhiều lần nhìn thấy bò biển dugong xuất hiện cũng như bị mắc lưới chết ở khu vực Côn Đảo. Đáng chú ý, từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2018, 2 con được tìm thấy đã chết cùng một lúc ở Côn Đảo.

Về phân bố, bò biển dugong chủ yếu tập trung kiếm ăn trên các thảm cỏ biển ở vịnh Côn Sơn, bãi Six Senses và hòn Bảy Cạnh. Một số khu vực khác như Bãi Nhát, cảng Bến Đầm, Đầm Trầu, mũi Cá Mập, tuy có ghi nhận sự xuất hiện của chúng nhưng tần suất thấp.

Về tập tính sinh học của bò biển ở Côn Đảo, tần suất bắt gặp chúng sinh sống và kiếm ăn nhiều nhất là vào tháng 6 và tháng 9 dương lịch hàng năm, các tháng còn lại ít hơn.

Các nhà nghiên cứu đề xuất bộ các giải pháp bảo tồn và quản lý bền vững quần thể bò biển dugong cũng như các thảm cỏ biển phân bố tại khu vực Côn Đảo. Ảnh minh họa: KN

Bò biển dugong sinh sống và kiếm ăn ở Côn Đảo bao gồm cả cá thể trưởng thành, cá thể con và các cá thể có kích thước trung bình. Chúng hoạt động cả ban ngày và ban đêm, hoạt động nhiều vào thời điểm cao triều.

Đề tài nghiên cứu cũng đề xuất bộ các giải pháp bảo tồn và quản lý bền vững quần thể bò biển dugong cũng như các thảm cỏ biển phân bố tại khu vực Côn Đảo.

Trong đó có giải pháp bảo vệ các thảm cỏ biển, môi trường sống của bò biển dugong; giải pháp kiểm soát câu cá giải trí; giải pháp giảm thiểu hoạt động của tàu thuyền; giải pháp sử dụng công cụ truyền thông; giải pháp giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; giải pháp nghiên cứu, giám sát dugong và cỏ biển.

Ngoài ra, còn có giải pháp chính sách và pháp luật; giải pháp thành lập trung tâm cứu hộ bò biển dugong; giải pháp trồng phục hồi nguyên vị và chuyển vị các loài cỏ biển ở Côn Đảo.