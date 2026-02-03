Tòa trả hồ sơ vụ người đàn ông bị cáo buộc sát hại người tình 03/02/2026 14:56

(PLO)- HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Ngày 3-2, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, ngụ tỉnh Hưng Yên) về tội giết người.

Theo cáo trạng, từ tháng 2-2024, và chị M có quan hệ tình cảm nam nữ và sống chung với Hưng từ tháng 7-2024.

Ngày 21-9-2024, trong lúc phát sinh mâu thuẫn do ghen tuông, Hưng đã dùng lời lẽ miệt thị, xúc phạm chị M.

Lúc này, chị M vào khu vực bếp lấy một con dao tấn công một nhát trúng vùng bụng bên trái của Hưng. Ngay sau đó, Hưng lấy dao tại khu vực tủ chén gần nơi đứng, tấn công nhiều nhát vào vùng cổ, mặt và tay của chị M.

Chưa dừng lại, Hưng tiếp tục lấy thêm một con dao khác, tấn công thêm hai nhát trúng vùng lưng và vùng cổ của chị M, khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ.

Sau khi gây án, Hưng dùng dao tự đâm nhiều nhát vào vùng bụng để tự tử rồi ném dao xuống gầm tủ quần áo.

Chị M được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào bệnh viện, còn Hưng được đưa đi cấp cứu và qua cơn nguy kịch.

Bị cáo Trần Văn Hưng tại tòa. Ảnh: TD

Quá trình xét hỏi tại tòa, bị cáo Hưng khai bản thân nghiêm túc tìm hiểu chị M và đã bàn bạc việc tổ chức đám cưới. Bị cáo Hưng cho rằng mình bị chị M tấn công trước.

Đại diện gia đình bị hại yêu cầu bị cáo Hưng bồi thường số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Sau quá trình xét hỏi, HĐXX nhận thấy vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ nên đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.