Tổng Bí thư: Không chấp nhận 'tư duy nhiệm kỳ', 'níu kéo lợi ích cục bộ' 15/10/2025 15:40

(PLO)- Nhấn mạnh không chấp nhận 'tư duy nhiệm kỳ', 'níu kéo lợi ích cục bộ', không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá, Tổng Bí thư Tô Lâm nói: Ai vướng vào những tình trạng này mà không sửa đổi thì phải kịp thời thay thế.

Ngày 15-10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tổ chức Phiên họp quý III. Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì Phiên họp.

Phiên họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương, nhằm đánh giá tình hình 9 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc triển khai Nghị quyết số 57 là nội dung rất quan trọng, là động lực chính để thực hiện thành công các đột phá chiến lược, chuyển đổi mô hình phát triển đất nước, xác lập mô hình tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Nhân Dân

Phá vỡ 'tư duy cát cứ'

Tổng Bí thư yêu cầu phải kiên định triển khai theo nguyên tắc điều hành mới đã được Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất: “Kỷ cương đi trước - Nguồn lực đi cùng - Kết quả là thước đo”. Đây phải là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Trong đó, kỷ cương thể hiện ở việc chấp hành nghiêm các kết luận chỉ đạo, tuân thủ tiến độ, không đùn đẩy, né tránh; phải xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn. Nguồn lực phải được bảo đảm đầy đủ, phân bổ đúng, trúng, nhanh, hiệu quả, tránh dàn trải, lãng phí.

Mọi nỗ lực phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, thực chất, cân- đo- đong- đếm được, chứ không phải bằng những báo cáo hình thức.

Tổng Bí thư yêu cầu phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu; khai thác dữ liệu để phá vỡ “tư duy cát cứ”.

Ông cũng lưu ý thể chế về sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu để kết nối viện- trường với thị trường; thể chế về hợp tác công- tư để huy động nguồn lực xã hội.

Đặc biệt, phải tháo gỡ, đồng thời có cơ chế đủ mạnh để bảo vệ những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Một định hướng quan trọng khác, Tổng Bí thư yêu cầu phải kiến tạo hệ sinh thái, khơi thông mạnh mẽ nguồn lực xã hội, lấy doanh nghiệp làm trung tâm, từ "Nhà nước làm" sang "Nhà nước kiến tạo” nhằm giải phóng và huy động tối đa nguồn lực tư nhân cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Ông đồng thời nhấn mạnh theo nguyên tắc: “Những gì khu vực tư nhân làm được mà không phải lĩnh vực Nhà nước giữ vai trò chủ đạo thì tạo điều kiện, khuyến khích để khu vực tư nhân làm.”

Chỉ khi doanh nghiệp thực sự là trung tâm, mô hình 3 Nhà (Nhà nước-Nhà trường-Nhà doanh nghiệp) mới đi vào thực chất, theo Tổng Bí thư.

Đặc biệt, người đứng đầu Đảng đề nghị phải lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân và doanh nghiệp làm thước đo; phải quyết liệt số hóa toàn diện quy trình, triển khai dịch vụ công "một cửa- một lần khai" trên nền dữ liệu liên thông.

Để hiện thực hóa các định hướng lớn đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải thống nhất một phương châm hành động kiên quyết, minh bạch, nhất quán, như tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: “Ba trọng tâm- Ba công khai- Một thước đo”.

Ba trọng tâm là: Thể chế hóa nhanh các kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; tổ chức thực thi quyết liệt, có sản phẩm cụ thể; kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Ba công khai, gồm: Công khai tiến độ; công khai trách nhiệm; công khai kết quả để nhân dân, xã hội cùng giám sát, đồng hành.

Một thước đo là mức sống và niềm tin của nhân dân.

Nói ít - làm nhiều - quyết liệt - hiệu quả

Tổng Bí thư cũng yêu cầu thể chế hóa và nhân rộng “Mô hình Quản trị thực thi đột phá” để áp dụng cho các nhiệm vụ phức tạp, có tính liên ngành cao trong giai đoạn tới.

Ông nhấn mạnh tất cả các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là người đứng đầu, cần phải nêu gương, chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân về việc triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ đúng hạn, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, mang lại hiệu quả.

“Trách nhiệm của người đứng đầu” trước hết là các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp xã và lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc yêu cầu, nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia với vận mệnh của đất nước.

Cùng với đó, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; không chấp nhận “tư duy nhiệm kỳ”, “níu kéo lợi ích cục bộ”, không dám nghĩ, không dám làm, không dám đột phá.

“Ai vướng vào những tình trạng này mà không sửa đổi thì phải kịp thời thay thế, không được làm chậm tiến trình phát triển của đất nước”- Tổng Bí thư nói.

Ông cũng lưu ý nhiệm vụ phía trước đòi hỏi mỗi thành viên Ban Chỉ đạo, mỗi lãnh đạo các cấp, các ngành phải tiếp tục nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, thực sự “nói ít- làm nhiều- quyết liệt - hiệu quả”; khẩn trương triển khai tại cơ quan, đơn vị mình; phải có kiến nghị, đề xuất với Ban Chỉ đạo những công việc, mang lại lợi ích không chỉ riêng ngành mình.