Tổng Bí thư Tô Lâm: Đằng sau mỗi đại biểu trúng cử là kỳ vọng của cử tri 31/03/2026 16:22

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp phải được tiếp nối bằng chất lượng lập pháp, giám sát và các quyết sách phục vụ người dân.

Chiều 31-3, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ Trung ương đến 34 điểm cầu cấp tỉnh và các điểm cầu xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ 5 thành công nổi bật và rút ra 5 bài học kinh nghiệm quan trọng từ cuộc bầu cử vừa qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: QUỐC HỘI

5 thành công nổi bật của cuộc bầu cử

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc bầu cử ngày 15-3-2026 thành công “rất tốt đẹp”, thể hiện sự hội tụ của ý Đảng, lòng dân và khát vọng phát triển đất nước. Điểm nổi bật đầu tiên là tỉ lệ cử tri tham gia đạt mức cao nhất từ trước tới nay với 99,70%.

“Những con số ấy không chỉ phản ánh hiệu quả tổ chức, mà sâu xa hơn là phản ánh niềm tin chính trị, ý thức công dân và tinh thần làm chủ của nhân dân đối với Nhà nước và chế độ ta”, Tổng Bí thư nói.

Đặc biệt, cả nước không có đơn vị nào phải bầu lại. 500 ĐBQH được bầu đủ cùng với HĐND các cấp đều bảo đảm số lượng theo quy định.

Thành công thứ hai là chất lượng, cơ cấu và tính đại diện của đại biểu được nâng lên. Quốc hội khóa XVI có 30% đại biểu nữ, 15,2% người dân tộc thiểu số, lần đầu có đại biểu dân tộc Ơ Đu. Tỉ lệ đại biểu chuyên trách dự kiến đạt 40%, cao nhất từ trước tới nay.

Thứ ba, công tác chuẩn bị triển khai sớm, đồng bộ. Hệ thống văn bản pháp lý, hướng dẫn ban hành đầy đủ, bảo đảm quy trình từ hiệp thương đến tổ chức bỏ phiếu diễn ra chặt chẽ, đúng luật.

Thứ tư, cuộc bầu cử ghi nhận bước tiến trong chuyển đổi số. Việc ứng dụng dữ liệu dân cư, VNeID giúp nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý cử tri.

Cuối cùng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các khiếu nại, tố cáo được xử lý kịp thời, không phát sinh tình huống phức tạp.

“Điều đó cho thấy sự chủ động, chuyên nghiệp và trách nhiệm rất cao của cả hệ thống chính trị, của lực lượng chức năng và các cơ quan bầu cử các cấp”, Tổng Bí thư nói.

5 bài học kinh nghiệm quan trọng

Tổng Bí thư Tô Lâm rút ra 5 bài học lớn. Trước hết là bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương, đồng thời phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Thực tiễn cho thấy, ở đâu cấp ủy lãnh đạo sâu sát, chính quyền tổ chức quyết liệt, các lực lượng phối hợp chặt chẽ thì ở đó công tác bầu cử được tiến hành nghiêm túc, đúng pháp luật và hiệu quả”.

Bài học thứ hai là công tác nhân sự phải chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, công khai. Theo Tổng Bí thư, bầu cử không chỉ là bầu đủ số lượng mà quan trọng hơn là lựa chọn người “có đức, có tài, có bản lĩnh và tinh thần phụng sự nhân dân”.

Thứ ba là lấy người dân làm trung tâm. Việc tổ chức bỏ phiếu sớm tại 217 khu vực đặc thù ở 11 địa phương cho thấy quyết tâm không để cử tri nào đứng ngoài ngày hội dân chủ.

Bài học thứ tư nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác thông tin, tuyên truyền nhằm bảo đảm thông tin chính thống đến nhanh, đầy đủ và gần dân.

Bài học thứ năm là thành công của bầu cử phải được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh lá phiếu của cử tri không dừng lại ở ngày bầu cử mà phải được cụ thể hóa bằng chất lượng lập pháp, hiệu lực giám sát. Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là “Quốc hội của đổi mới, hành động, hiệu quả, gần dân và vì dân”.

“Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ tin tưởng các bài học kinh nghiệm sẽ giúp Quốc hội khóa XVI hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, nhân dân và lịch sử.