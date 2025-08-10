Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc 10/08/2025 18:44

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10-8, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn Đại biểu Cấp cao Việt Nam đã gặp mặt các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và các chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp mặt thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: TTXVN

Đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết

Đây là sự kiện do Bộ Tài chính Việt Nam và Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phối hợp tổ chức, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cá nhân đồng chí Tổng Bí thư đối với các trí thức người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như sự nghiệp phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh ngày nay, trong kỷ nguyên mới của đất nước, vai trò của đội ngũ trí thức, chuyên gia kiều bào trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao.

Việc tham gia xây dựng đất nước không nhất thiết phải trở về mới có thể đóng góp, mà có thể thực hiện thông qua kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức, hợp tác quốc tế, từ đó phát huy cao nhất tiềm năng trí tuệ người Việt trên toàn thế giới vì một Việt Nam hùng cường và thịnh vượng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao các thành viên Mạng lưới Đổi mới sáng tạo, các chuyên gia Việt Nam tại Hàn Quốc đã có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số của Việt Nam trong thời gian qua như: tham gia góp ý xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy các ngành công nghệ chiến lược và đóng góp tích cực vào việc giải quyết các bài toán lớn theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Đồng thời, hỗ trợ các trường đại học, doanh nghiệp trong nước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ mở rộng thị trường. Nhiều thành viên Mạng lưới đã mở doanh nghiệp, chuyển giao công nghệ, đầu tư, kinh doanh với Việt Nam.

Ưu tiên phát triển như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh học tiên tiến

Tại buổi gặp mặt, các thành viên của Mạng lưới và chuyên gia người Việt Nam tại Hàn Quốc trong các ngành công nghệ chiến lược mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, y sinh học tiên tiến, robotics, thiết bị tự hành, hàng không, vũ trụ và thiết bị bay không người lái… đã báo cáo, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất, kiến nghị những giải pháp mới, cách làm hay nhằm thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn hướng tới mục tiêu phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tại Việt Nam, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng khi được gặp gỡ, lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trí tuệ, thiết thực từ Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam cùng các chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Tổng Bí thư đánh giá cao các chia sẻ, gợi ý để Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghệ lớn, ghi nhận các sáng kiến rất thiết thực và sát với yêu cầu thực tiễn hiện nay nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số và định hướng thu hút đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư cho biết thời gian vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới”; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Bốn Nghị quyết quan trọng này chính là những trụ cột thể chế nền tảng, tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước ta tiến lên trong kỷ nguyên mới, hiện thực hóa tầm nhìn Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045.

Tổng Bí thư nhấn mạnh một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao và sự chung tay của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong và ngoài nước.

Để tiếp tục làm sâu sắc các nội dung hợp tác và mở ra các hướng hợp tác mới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc phát huy vai trò là cầu nối then chốt giữa hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế; đẩy mạnh kết nối các chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt tại Hàn Quốc với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.