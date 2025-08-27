Tổng Bí thư trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Nội vụ 27/08/2025 16:04

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ nhất, chiều 27-8.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ Nội vụ.

Trước đó, phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nói đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc để ngành Nội vụ ôn lại hành trình 80 năm vẻ vang và tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Nội vụ; cùng tự tin, tự hào vững bước vào kỷ nguyên mới với khát vọng cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Gánh vác sứ mệnh lịch sử tham mưu sắp xếp bộ máy

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, chặng đường 80 năm qua, Bộ và ngành Nội vụ cùng đất nước đi qua thời khắc lịch sử “ngàn cân treo sợi tóc” từ ngày đầu lập nước; trải qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh sau ngày thống nhất, cùng dân tộc đi vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

“Bộ và ngành Nội vụ tự hào đã nỗ lực góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, mang tầm thời đại của đất nước”- bà Phạm Thị Thanh Trà nói và khái quát những dấu ấn đậm nét và nổi bật của Bộ và ngành Nội vụ.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước cho Bộ Nội vụ. Ảnh: QUANG PHÚC

Đáng chú ý, bà cho biết Bộ Nội vụ đã tham mưu thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, kiến tạo một diện mạo mới, động lực mới của hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến địa phương.

“Bộ và toàn ngành gánh vác sứ mệnh lịch sử tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy nền hành chính nhà nước và sắp xếp đơn vị hành chính các cấp trên cơ sở kế thừa thành quả và kinh nghiệm sắp xếp tổ chức bộ máy qua các thời kỳ, sự giúp đỡ và phối hợp của Ban Tổ chức Trung ương, nhất là từ năm 2018 đến nay”- theo Bộ trưởng.

Đặc biệt năm 2025, Chính phủ thực sự tinh gọn với 14 Bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ.

Ở địa phương, từ 63, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được sắp xếp thành 34 tỉnh, thành phố trực thuộc; từ 11.160 đơn vị hành chính cấp xã (năm 2020), qua 2 đợt sắp xếp, đến nay cấp xã còn 3.321 đơn vị, đã mở ra không gian phát triển mới; tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kiến tạo nền tảng chính quyền gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân tốt hơn; tạo lập bước đột phá lịch sử, thay đổi tư duy và tầm nhìn kiến tạo, phát triển cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng.

Bộ trưởng cũng đánh giá hệ thống chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội ngày càng hoàn thiện, tạo nền tảng vững chắc cho tiến bộ và công bằng xã hội qua từng giai đoạn cách mạng.

Bộ Nội vụ đã tham mưu hoàn thiện chính sách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước.

Đặc biệt trong gần 40 năm đổi mới, chính sách tiền lương đã góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, tạo động lực giải phóng sức sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; bước đầu bảo đảm đời sống người hưởng lương và thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Đồng thời triển khai chính sách bảo hiểm xã hội làm trụ cột xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa tầng, linh hoạt, bao trùm, bền vững và toàn diện, góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước…

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà. Ảnh: HẢI LONG

“Có thể nói, trong hành trình 80 năm qua, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, ngành Nội vụ luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng, giao phó”- Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Bà cũng khẳng định ngành luôn tiên phong trong việc kiến tạo thể chế, xây dựng nền tảng cho nền hành chính nhà nước vững mạnh và một xã hội tiến bộ, công bằng; xung kích, trung tâm trên mặt trận cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Cùng với đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với mục tiêu góp phần "trồng cây, vun gốc" cho sự nghiệp cách mạng, xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, an sinh xã hội…

Tham mưu cải cách tiền lương, tạo động lực nâng cao năng suất lao động

Dẫn lời Tổng Bí thư Tô Lâm: “Tương lai thuộc về những dân tộc biết ấp ủ khát vọng lớn và chung tay hành động vì lợi ích chung”, bà Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Bộ Nội vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ, liên thông hệ thống thể chế với tinh thần thể chế là đột phá đi trước, mở đường, dẫn dắt các lĩnh vực của ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập quốc tế.

Cùng với đó, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; củng cố và tăng cường thành quả cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp phục vụ nhân dân và kiến tạo, phát triển đất nước.

Đặc biệt, cải cách mạnh mẽ, hiệu quả chế độ công vụ, công chức; tham mưu kiến tạo một xã hội luôn tiến bộ, công bằng và nhân ái.

Tham mưu cải cách chính sách tiền lương tạo động lực nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống người lao động…