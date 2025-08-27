Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin về nhân sự Ban chấp hành Trung ương XIV 27/08/2025 12:47

(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV theo chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng về chất lượng

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 27-8, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 80 năm CMT8 và Quốc khánh 2-9.

Tại đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng và nhấn mạnh rằng: con đường phát triển của Quốc hội Việt Nam là một hành trình kiên định, sáng tạo và không ngừng đổi mới.

Lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân

“Hôm nay, chúng ta tôn vinh Quốc hội không chỉ như một thiết chế quyền lực nhà nước cao nhất, mà trước hết là một Ngôi nhà chung của những người đại biểu nhân dân - đã từng mang trên vai trách nhiệm nặng nề mà cao quý: lắng nghe dân, nói tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân”, Tổng Bí thư mở đầu.

Theo ông, mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết đều có dấu ấn mồ hôi, công sức, trí tuệ tập thể của biết bao thế hệ đại biểu; là kết tinh của những chuyến đi cơ sở sống với nhân dân, thở với nhịp thở của nhân dân, những phiên thảo luận nhiều ngày, những câu chữ được cân nhắc kỹ càng để vừa đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, vừa đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, tinh gọn, sáng rõ.

Thông tin một số thành tựu cũng như một số định hướng phát triển đất nước trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập đến việc sắp xếp tổ chức của hệ thống chính trị, tổ chức lại không gian hành chính của đất nước để phát triển. Ông cho rằng việc này giúp chức năng quản trị xã hội, quản trị địa phương hiệu quả hơn, thông minh hơn, cải cách hành chính mạnh mẽ và sâu rộng, sát thực tế hơn, nhân dân được phục vụ nhanh hơn, tốt hơn.

Cách tổ chức mới đã rõ người, rõ việc, phân công, phân cấp, phân quyền rõ ràng, trách nhiệm của cấp cơ sở nặng nề hơn nhưng sát dân, gần dân và thiết thực với nhu cầu của dân hơn. Quá trình tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại địa giới hành chính cũng tiết kiệm ngân sách, tài sản, thời gian cho Nhà nước hơn, song Tổng Bí thư nhấn mạnh điều quan trọng nhất là tạo ra một không gian, một cơ hội, một thế và lực mới cho phát triển, cho mục tiêu “cất cánh” của dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trước 2.000 đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ. Ảnh: LÂM HIỂN

Để phát triển nhanh, bền vững, Tổng Bí thư Tô Lâm cho hay Bộ Chính trị đã ban hành 4 nghị quyết chiến lược thể hiện tầm nhìn dài hạn và quyết tâm tiếp tục đổi mới, hội nhập, tháo gỡ những khó khăn, rào cản để đưa đất nước phát triển.

Về phát triển kinh tế, Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, quy mô GDP từ 346 tỉ USD năm 2020, xếp thứ 37 trên thế giới, dự kiến tăng lên trên 510 tỉ USD năm 2025, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong khu vực ASEAN.

GDP bình quân đầu người cũng gấp 1,4 lần. Quốc phòng - an ninh - đối ngoại đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong bối cảnh địa chính trị thế giới có nhiều biến động, sự cạnh tranh của các nước trên mọi phương diện hết sức căng thẳng.

Dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung

Thông tin với các đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư cho biết sự kiện chính trị quan trọng này dự kiến diễn ra vào quý I/2026. Trung ương đang tích cực chuẩn bị để Đại hội XIV trở thành Đại hội lịch sử, tạo dấu ấn để đưa nước ta bước vào kỷ nguyên giàu mạnh, phát triển bền vững.

Điểm mới trong Đại hội XIV là sẽ tích hợp 3 Văn kiện Đại hội, gồm: Báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo công tác xây dựng đảng thành một báo cáo tổng hợp với tên gọi “Báo cáo chính trị”.

Đại hội cũng sẽ thông qua “Chương trình hành động” cho cả nhiệm kỳ.

“Về nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, chủ trương của Đảng là phải đặc biệt coi trọng chất lượng của đội ngũ Ủy viên Trung ương khóa XIV; có số lượng, cơ cấu phù hợp để đáp ứng yêu cầu lãnh đạo toàn diện, chú ý tăng cường Ủy viên Trung ương Đảng ở những vị trí, địa bàn, lĩnh vực quan trọng được ưu tiên”, Tổng Bí thư Tô Lâm thông tin.

Theo ông, tỷ lệ Ủy viên Trung ương Đảng (gồm cả chính thức và dự khuyết) dự kiến cán bộ trẻ dưới 47 tuổi khoảng trên 10%; cán bộ nữ khoảng 10-12%; cán bộ người dân tộc thiểu số khoảng 10-12%.

“Những đồng chí được lựa chọn phải thật sự tiêu biểu, trong sạch, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám hy sinh lợi ích cá nhân vì cái chung, đặt lợi ích tập thể, lợi ích nhân dân, lợi ích quốc gia lên trên hết, là người có uy tín trong Đảng và được nhân dân tín nhiệm”, Tổng Bí thư nói.

Tại cuộc gặp mặt hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quốc hội" cho Tổng Bí thư, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Ảnh: LÂM HIỂN

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, theo Tổng Bí thư, là dịp để ôn lại quá khứ, để chiếu rọi tương lai. Từ khát vọng độc lập đến khát vọng hùng cường, từ chân lý “Không có gì quý hơn độc lập tự do” đến mục tiêu phấn đấu “Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc, sánh vai các cường quốc năm châu”.

Quốc hội phải đi trước một bước về thể chế, phải dám mở đường, dám sửa đường, dám quyết định những vấn đề khó, những việc mới, những lĩnh vực chưa từng có tiền lệ.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gay gắt, biến đổi khí hậu phức tạp, khoa học, công nghệ bứt phá, Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta không thể “đi sau, về muộn”. Chúng ta phải “đi cùng thời đại”, thậm chí “đi tắt đón đầu”, “đi trước mở đường” ở những lĩnh vực đặc thù.

Tổng Bí thư tin tưởng các nguyên đại biểu Quốc hội dù đã nghỉ hưu, đã chuyển công tác, sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục góp trí, góp tâm, góp kế, góp công với Quốc hội, với Đảng, với Nhân dân, để trí tuệ, uy tín, trải nghiệm của các đồng chí được truyền lửa cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Ông kỳ vọng Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục xứng đáng là niềm tin của nhân dân, là hiện thân sinh động của Nhà nước và là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Những tấm gương sáng về khích phách, trí tuệ, liêm chính Chúng ta đặc biệt tri ân các đại biểu lão thành - những người đã đi qua một phần chiều dài của lịch sử Quốc hội nước ta, qua những giai đoạn đầy thử thách như: cải cách ruộng đất, công cuộc khôi phục kinh tế sau chiến tranh, thống nhất đất nước, những năm tháng khó khăn đầu Đổi mới, rồi bước ngoặt hội nhập kinh tế quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các bác, các đồng chí là tấm gương sáng về khí phách, trí tuệ, liêm chính và tận tuỵ với Tổ quốc, với Nhân dân. Những câu chuyện đời, những kinh nghiệm xương máu, những bài học thành công và cả những bài học không thành công đều vô cùng quý báu đối với lớp lớp đại biểu hôm nay và mai sau. Tổng Bí thư cho rằng các vị đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ là tấm gương sáng, là kho báu ký ức nghị trường, là thư viện sống của lập pháp Việt Nam. Ảnh: PHẠM THẮNG Sự hiện diện của gần 2.000 đại biểu, có nhiều mái đầu bạc trắng, những đôi mắt ấm áp ánh tương lai, đó là các bác, các anh chị, các đồng chí nguyên đại biểu Quốc hội từ khóa II, khóa III tới nay. Các đồng chí lão thành chính là “kho báu” của ký ức nghị trường, là “thư viện sống” của lập pháp Việt Nam. Mỗi câu chuyện chia sẻ hôm nay, mỗi dòng ghi chép các đồng chí để lại, mỗi góp ý thẳng thắn trong một dự thảo luật, tất cả đều quý giá, ý nghĩa. Chúng tôi mong được lắng nghe nhiều hơn, được học hỏi nhiều hơn, được soi mình vào tấm gương các đồng chí nhiều hơn, để con đường phía trước vững chãi hơn, rộng mở hơn. Tổng Bí thư Tô Lâm