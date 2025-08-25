Tổng thống Hàn Quốc đến Mỹ, chuẩn bị họp thượng đỉnh với ông Trump 25/08/2025 11:20

(PLO)- Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đã đến Mỹ để tham dự thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump bàn loạt vấn đề quan trọng, từ quan hệ song phương, liên minh quân sự, đến tình hình bán đảo Triều Tiên.

Ngày 25-8, Tổng thống Hàn Quốc - ông Lee Jae-myung sẽ có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Lee nhậm chức vào tháng 6.

Trao đổi với báo chí trên chuyến bay đến Washington ngày 24-8, ông Lee nói rằng ông dự định sẽ thảo luận với ông Trump nhiều vấn đề. Theo hãng thông tấn Yonhap, an ninh, chia sẻ chi phí quốc phòng và đàm phán thuế quan được dự đoán sẽ là các chủ đề hàng đầu.

Tổng thống hàn Quốc Lee Jae-myung trao đổi với các phóng viên trên chuyến bay từ Nhật đến Mỹ ngày 24-8. Ảnh: YONHAP

Theo Yonhap, một trong những vấn đề nhạy cảm là vai trò của 28.500 binh sĩ Mỹ thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đang đồn trú tại Hàn Quốc. Washington đã tìm cách tăng tính linh hoạt trong nhiệm vụ của các binh sĩ này.

Ông Lee nói với các phóng viên rằng “đúng là” Mỹ đã yêu cầu “tính linh hoạt” của USFK, nhưng “đây không phải là vấn đề mà chúng tôi có thể dễ dàng đồng ý”.

“Thay vào đó, các cuộc thảo luận về một sự chuyển đổi chiến lược hướng tới tương lai của USFK là cần thiết từ quan điểm của chúng tôi” - ông ông Lee nói.

Ông Lee cũng dự đoán các vấn đề thương mại và kinh tế sẽ chiếm vị trí quan trọng trong các cuộc đàm phán với ông Trump trong bối cảnh hai nước vừa đạt được thỏa thuận thương mại. Tháng trước, Seoul và Washington đã đạt thỏa thuận, trong đó Mỹ hạ thuế với hàng hoá Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, Seoul cũng cam kết khoản đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ.

Ngoài ra, tổng thống Hàn Quốc mô tả việc sửa đổi thỏa thuận hạt nhân song phương là một “nhiệm vụ quan trọng” trong chính sách đối ngoại nhưng từ chối đi sâu chi tiết, viện dẫn các cuộc đàm phán đang diễn ra.

Ông Lee cho biết ông cũng sẽ nêu toàn bộ các vấn đề liên quan Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. Vị tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị hòa bình của ông.

“Vấn đề Triều Tiên rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy dù là vấn đề hạt nhân hay vấn đề Triều Tiên, thì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên mới là điều quan trọng nhất cho an ninh” - ông Lee nhấn mạnh.

Nhà Trắng ngày 24-8 thông báo kế hoạch cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lee.

Theo kế hoạch, ông Trump dự kiến sẽ đón ông Lee tại Nhà Trắng vào trưa 25-8 (giờ Washington D.C) và bắt đầu cuộc họp song phương tại Phòng Bầu Dục 15 phút sau đó, trước khi cùng tham dự bữa trưa song phương tại Phòng Nội các lúc 12 giờ 45 phút trưa.