Tổng thống Hàn Quốc đến Mỹ, chuẩn bị họp thượng đỉnh với ông Trump

Ngày 25-8, Tổng thống Hàn Quốc - ông Lee Jae-myung sẽ có cuộc gặp quan trọng với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, theo hãng tin Reuters.
Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Lee nhậm chức vào tháng 6.
Trao đổi với báo chí trên chuyến bay đến Washington ngày 24-8, ông Lee nói rằng ông dự định sẽ thảo luận với ông Trump nhiều vấn đề. Theo hãng thông tấn Yonhap, an ninh, chia sẻ chi phí quốc phòng và đàm phán thuế quan được dự đoán sẽ là các chủ đề hàng đầu.
Theo Yonhap, một trong những vấn đề nhạy cảm là vai trò của 28.500 binh sĩ Mỹ thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) đang đồn trú tại Hàn Quốc. Washington đã tìm cách tăng tính linh hoạt trong nhiệm vụ của các binh sĩ này.
Ông Lee nói với các phóng viên rằng “đúng là” Mỹ đã yêu cầu “tính linh hoạt” của USFK, nhưng “đây không phải là vấn đề mà chúng tôi có thể dễ dàng đồng ý”.
“Thay vào đó, các cuộc thảo luận về một sự chuyển đổi chiến lược hướng tới tương lai của USFK là cần thiết từ quan điểm của chúng tôi” - ông ông Lee nói.
Ông Lee cũng dự đoán các vấn đề thương mại và kinh tế sẽ chiếm vị trí quan trọng trong các cuộc đàm phán với ông Trump trong bối cảnh hai nước vừa đạt được thỏa thuận thương mại. Tháng trước, Seoul và Washington đã đạt thỏa thuận, trong đó Mỹ hạ thuế với hàng hoá Hàn Quốc từ 25% xuống 15%, Seoul cũng cam kết khoản đầu tư 350 tỉ USD vào Mỹ.
Ngoài ra, tổng thống Hàn Quốc mô tả việc sửa đổi thỏa thuận hạt nhân song phương là một “nhiệm vụ quan trọng” trong chính sách đối ngoại nhưng từ chối đi sâu chi tiết, viện dẫn các cuộc đàm phán đang diễn ra.
Ông Lee cho biết ông cũng sẽ nêu toàn bộ các vấn đề liên quan Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh với ông Trump. Vị tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sự cần thiết phải đối thoại với Bình Nhưỡng trong bối cảnh Triều Tiên đã bác bỏ đề nghị hòa bình của ông.
“Vấn đề Triều Tiên rất quan trọng đối với chúng tôi, vì vậy dù là vấn đề hạt nhân hay vấn đề Triều Tiên, thì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên mới là điều quan trọng nhất cho an ninh” - ông Lee nhấn mạnh.
Nhà Trắng ngày 24-8 thông báo kế hoạch cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Lee.
Theo kế hoạch, ông Trump dự kiến sẽ đón ông Lee tại Nhà Trắng vào trưa 25-8 (giờ Washington D.C) và bắt đầu cuộc họp song phương tại Phòng Bầu Dục 15 phút sau đó, trước khi cùng tham dự bữa trưa song phương tại Phòng Nội các lúc 12 giờ 45 phút trưa.
Trước khi sang Mỹ, ông Lee ngày 23-8 đã có chuyến công du hai ngày tới Tokyo để hội đàm với Thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba. Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cam kết tăng cường hợp tác song phương và hợp tác ba bên với Mỹ.
Ông Lee và ông Ishiba có đề cập các vấn đề lịch sử, song tránh đi sâu vào những chủ đề nhạy cảm như lao động cưỡng bức thời chiến và các nạn nhân từng bị ép làm nô lệ tình dục.
Ông Lee thừa nhận chuyến thăm chưa giải quyết được các tranh chấp lịch sử, nói rằng ông đã lường trước những phản ứng tiêu cực như vậy.
“Ngay cả khi tôi phải đối mặt chỉ trích, tôi tin rằng chúng ta vẫn phải làm những gì có thể trong hợp tác Hàn - Nhật” - ông Lee nói, cam kết xây dựng lòng tin với Nhật để có thể đạt tiến triển trong các tranh chấp lịch sử.
Ông Lee cho biết ông Ishiba đã chia sẻ chi tiết về các cuộc đàm phán thương mại của Nhật với Mỹ, đồng thời hứa sẽ hợp tác trong các vòng đàm phán sắp tới.
Tổng thống Hàn Quốc giải thích rằng việc thăm Tokyo trước Washington là một phần trong cách tiếp cận thực dụng nhằm thiết lập khuôn khổ hợp tác ba bên, phá vỡ thông lệ trước đây khi các tổng thống Hàn Quốc thường thăm Mỹ trước tiên.