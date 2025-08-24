Bộ Tư lệnh LHQ tại Hàn Quốc lên tiếng vụ Seoul nổ súng dọc biên giới liên Triều 24/08/2025 10:43

(PLO)- Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu xác minh vụ quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo sau khi binh lính Triều Tiên vượt qua biên giới.

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc tại Hàn Quốc (UNC) hôm 24-8 lên tiếng rằng khoảng 30 binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua biên giới liên Triều hồi đầu tuần này, khiến quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo, theo hãng thông tấn Yonhap.

“Nhóm điều tra của Ủy ban Đình chiến quân sự của UNC (UNCMAC) xác nhận khoảng 30 thành viên quân đội Triều Tiên đã vượt qua đường phân định quân sự tại khu vực họ đang tiến hành các hoạt động xây dựng và bảo trì” - UNC lên tiếng.

UNC thông tin rằng trước khi nổ súng cảnh cáo, quân đội Hàn Quốc “đã phát đi nhiều cảnh báo nhằm thông báo cho binh lính [Triều Tiên] rằng họ đã vượt qua đường phân định quân sự nhưng họ không phản hồi”.

Hình ảnh được cho là hoạt động xây dựng của Triều Tiên dọc biên giới với Hàn Quốc năm 2024. Ảnh: AFP

UNC cho biết sau khi nhận được thông tin từ phía Hàn Quốc, các thành viên UNCMAC đã tiến hành điều tra vụ việc.

Tuyên bố ngày 24-8 của UNC cũng nêu rõ nơi xảy ra vụ lính Hàn Quốc nổ súng nằm trong khu vực mà Bình Nhưỡng đã thông báo từ trước về kế hoạch xây dựng hạ tầng.

UNC “nhận thấy giá trị của việc thông báo trước và đối thoại trong việc giảm thiểu nguy cơ hiểu nhầm và các sự cố ngoài ý muốn” và tuyên bố “sẵn sàng hợp tác” với Bình Nhưỡng về các vấn đề liên quan vụ nổ súng trên và các vấn đề tiềm ẩn khác liên quan duy trì ngừng bắn dọc biên giới liên Triều.

Trước đó, Bình Nhưỡng hôm 23-8 tố quân đội Hàn Quốc nổ súng về phía các binh sĩ Triều Tiên cách đó 4 ngày. Giới chức quân sự Triều Tiên gọi đây là hành động “khiêu khích nguy hiểm” của quân đội Hàn Quốc và cáo buộc Seoul đang kích động xung đột quân sự.

Cùng ngày 23-8, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc giải thích rằng quân đội nước này đã cảnh cáo sau khi binh lính Triều Tiên vượt qua đường phân định quân sự liên Triều.

Triều Tiên chưa có bình luận phản hồi sau tuyên bố của UNC.