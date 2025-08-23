Tổng thư ký NATO đến Kiev, nói về ‘đảm bảo an ninh hai tầng’ cho Ukraine 23/08/2025 06:03

(PLO)- Tổng thư ký NATO Mark Rutte nói rằng Mỹ và NATO sẽ tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột.

Ngày 22-8, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - ông Mark Rutte có chuyến thăm Ukraine, nói rằng Mỹ và NATO sẽ tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột, theo tờ Euronews.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Rutte nói rằng thỏa thuận bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ bao gồm hai tầng: tăng cường lực lượng vũ trang Ukraine và các cam kết từ Mỹ và châu Âu nhằm răn đe trong trường hợp Ukraine bị tấn công trong tương lai.

“Đúng vậy, trước hết chúng ta cần thống nhất về tầm quan trọng của việc Ukraine, Mỹ và châu Âu đang phối hợp cùng nhau, và khi nói về bảo đảm an ninh, chúng ta cũng phải thống nhất rằng có hai tầng” - ông Rutte nói.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo chung ở thủ đô Kiev (Ukraine) ngày 22-8. Ảnh: ANADOLU AGENCY

“Tầng thứ nhất sẽ có hiệu lực sau một thỏa thuận hòa bình, hoặc một lệnh ngừng bắn dài hạn, hay sự kết hợp của cả hai. Tầng thứ nhất phải là để quân đội Ukraine mạnh mẽ nhất có thể nhằm bảo vệ đất nước và dân tộc này trong tương lai. Và tầng thứ hai phải là những bảo đảm an ninh do châu Âu và Mỹ cung cấp, và đó chính là điều chúng tôi đang làm” - theo người đứng đầu NATO.

Ông Rutte nhấn mạnh rằng sự ủng hộ của NATO đối với Ukraine vẫn “kiên định” và “tiếp tục gia tăng”.

Tổng thư ký NATO cho biết sẽ có thêm nhiều kế hoạch cung cấp nguồn quỹ từ liên minh để bảo đảm “dòng chảy vũ khí sát thương quan trọng của Mỹ tới Ukraine”.

Về phía Ukraine, ông Zelensky nói rằng các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine cần phải tương tự như Điều 5 của NATO, coi một cuộc tấn công vào một thành viên của liên minh là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh.

“Đây là khởi đầu của một nỗ lực lớn, và không hề dễ dàng, bởi các bảo đảm bao gồm cả những gì các đối tác có thể dành cho Ukraine, lẫn việc quân đội Ukraine phải như thế nào, cũng như chúng ta có thể tìm thấy những cơ hội ở đâu để quân đội duy trì sức mạnh của mình” - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine cho rằng Moscow đang làm mọi cách để bảo đảm không diễn ra cuộc gặp nào giữa các lãnh đạo Ukraine, Mỹ và Nga.

“Vấn đề chấm dứt chiến tranh phải được giải quyết ở cấp lãnh đạo, nhưng chúng ta có thể thấy rõ rằng người Nga đang làm mọi thứ để ngăn cản một cuộc gặp. Ukraine, không giống như Nga, không sợ bất kỳ cuộc gặp nào với các nhà lãnh đạo. Chúng tôi sẵn sàng làm việc một cách hiệu quả nhất” - ông Zelensky nói thêm.

Tổng thống Ukraine nói rằng “cần phải làm mọi cách để Nga không thể tiếp tục né tránh cuộc gặp”.

“Họ phải bị buộc phải bước vào con đường ngoại giao; cần có những biện pháp trừng phạt thực sự mạnh nếu họ [Nga] không chấp nhận giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến này, nếu họ không muốn kết thúc chiến tranh. Chúng tôi đặt kỳ vọng lớn vào các gói trừng phạt mạnh từ các đối tác” - ông Zelensky lưu ý.

Nga chưa bình luận về các phát ngôn của Tổng thư ký NATO và Tổng thống Zelensky.