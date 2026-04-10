TP.HCM: Ban Nội chính Thành ủy giao ban công tác nội chính với 168 xã, phường, đặc khu 10/04/2026 19:47

(PLO)- Đây là hội nghị giao ban công tác đầu tiên giữa Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM với các Đảng ủy xã, phường, đặc khu kể từ sau sáp nhập (1/7/2025) đến nay.

Chiều 10-4, tại phường Bà Rịa, Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp, tiếp công dân và xử lý đơn thư trên địa bàn Thành phố.

Hội nghị giao ban quan trọng sau sáp nhập

Tham dự hội nghị có 650 đại biểu; trong đó có ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM; ông Trần Hoàn Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy; cùng các Ủy viên Ban Thường vụ, Thành ủy viên; lãnh đạo Ban, sở ngành, đơn vị ngành nội chính; Đảng ủy 168 xã, phường, đặc khu.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy nhấn mạnh, đây là hội nghị giao ban công tác đầu tiên giữa Ban Nội chính Thành ủy với các Đảng ủy xã, phường, đặc khu kể từ sau sáp nhập đến nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban công tác đầu tiên giữa Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM với các Đảng ủy xã, phường, đặc khu kể từ sau sáp nhập. Ảnh: TK

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Tuấn, từ sau ngày 01/7/2025 TP.HCM (mới) có sự thay đổi lớn về phạm vi địa bàn và quy mô dân số, trở thành siêu đô thị lớn nhất cả nước. Việc hợp nhất mang đến nhiều cơ hội, điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng cũng đặt ra không ít vấn đề phải giải quyết trong việc thay đổi, thích ứng với mô hình quản trị mới; bên cạnh là những vấn đề thực tiễn mới phát sinh, vượt ra ngoài các dự báo, chưa có tiền lệ trong công tác trước đây của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trong lĩnh vực nội chính đảng, qua thực tiễn công tác tại cơ sở thời gian qua cũng đã ghi nhận một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác nội chính xuống địa bàn cơ sở...

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Trần Văn Tuấn nhấn mạnh, do vậy, việc tổ chức hội nghị giao ban lần này là rất cần thiết, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt cụ thể hơn các nội dung nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu thực hiện công tác nội chính đảng; nắm vững các phương pháp triển khai, công tác phối hợp nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tham mưu và phối hợp giữa các cấp, các ngành trên địa bàn Thành phố trong công tác nội chính...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe một số ý kiến tham luận, chia sẻ về những kinh nghiệm, cách làm hay về công tác nội chính của các địa phương như phường Bà Rịa, phường Bình Dương, phường An Khánh, phường Tân Uyên, phường Phước Hải, xã Tân Hải.

Ông Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy phường An Khánh- Trưởng Ban Đô thị - HĐND TP.HCM phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Trùng Khánh

Hội nghị cũng được nghe TS.Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương báo cáo, truyền đạt, trao đổi một số vấn đề quan trọng về những quan điểm, chủ trương, yêu cầu trọng tâm đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tiếp công dân và xử lý đơn thư của xã, phường, đặc khu trong giai đoạn hiện nay.

TS.Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương báo cáo chuyên đề tại hội nghị. Ảnh: TK

Hội nghị cũng đã dành phần lớn thời gian để trao đổi, thảo luận và giải đáp các vấn đề mà địa phương quan tâm kiến nghị, đề xuất.

Đồng thời nghe ông Trần Hoàn Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương tổng kết, phát triển một số vấn đề trọng tâm, phù hợp với yêu cầu thực tiễn công tác nội chính trên địa bàn Thành phố.

Ông Trần Hoàn Kiếm, Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: TK

Tăng cường nắm bắt các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đã định hướng một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm mà ngành Nội chính đảng và các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung tham mưu thực hiện tốt trong thời gian tới.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong phát biểu chỉ đạo, định hướng tại hội nghị. Ảnh: TK

Trong đó, ông Lê Quốc Phong đề nghị các đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu quan tâm đến công tác nội chính. Đồng thời đề nghị Ban Nội chính Thành ủy tăng cường nắm bắt các khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để kịp thời giải quyết, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy sớm tháo gỡ các khó khăn cho địa phương.

Ông đề nghị trong giải quyết các vấn đề cụ thể, cần tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành, các lĩnh vực liên quan, vận dụng cho hết các quy định pháp luật để giải quyết tận cùng vấn đề; tăng cường công tác đối thoại với người dân...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng nhấn mạnh, Ban Nội chính cần nghiên cứu, quan tâm, tăng cường chuyển đổi số, phần mềm hỗ trợ cơ sở, truy xuất dữ liệu, cập nhật thông tin…phục vụ giải quyết vấn đề. Tăng cường chuyển đổi số và tập huấn cho cơ sở, chọn chuyên đề phù hợp và sâu đáp ứng yêu cầu công việc cho thời gian tới...