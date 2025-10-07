TP.HCM cắt giảm nhiều thủ tục để phát triển nhà ở xã hội 07/10/2025 18:39

(PLO)- Hiện nay, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được cắt giảm rất nhiều so với quy định trước đây.

Ngày 7-10, Đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh dẫn đầu đã khảo sát và nghe báo cáo về tình hình thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội (NƠXH) và định hướng phát triển NƠXH trên địa bàn TP.HCM.

2025 sẽ hoàn thành 13.040 căn NƠXH

Theo ông Phạm Đăng Hồ, Trưởng phòng Phát triển đô thị - Sở Xây dựng TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy TP đã có kết luận thống nhất chỉ tiêu phát triển NƠXH trên địa bàn TP đến năm 2030 sẽ phát triển 199.400 căn.

Đoàn đến khảo sát dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị K-Home New City. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 hoàn thành 18.143 căn (năm 2021 - 2024 đã hoàn thành 5.103 căn; năm 2025 sẽ hoàn thành 13.040 căn). Giai đoạn 2026 - 2030 hoàn thành 181.257 căn.

Theo ông Hồ, thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội đã được cắt giảm, thời gian giải quyết hồ sơ được rút ngắn so với trước đây, nhất là việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất chỉ còn 52 ngày (trước đây hơn 200 ngày).

"Hiện không phải thực hiện thủ tục thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500; không phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; nội dung thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư đơn giản hơn pháp luật về đầu tư"- ông Phạm Đăng Hồ chia sẻ.

Mặc dù lãnh đạo TP.HCM đã tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án NƠXH nhưng trong quá trình thực hiện, Sở Xây dựng gặp một số các vướng mắc như: điều kiện về quyền sử dụng đất của nhà đầu tư khi thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư; thủ tục đầu tư xây dựng NƠXH;

Về xác định chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và các khoản chi phí hợp pháp khác và việc phân bổ các chi phí này vào quỹ đất xây dựng NƠXH khi chủ đầu tư bàn giao quỹ đất xây dựng NƠXH cho Nhà nước hoặc Nhà nước thu hồi quỹ đất ở xây dựng NƠXH do chủ đầu tư chậm tiến độ thực hiện dự án;

Việc thực hiện đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng NƠXH...

Đoàn đến khảo sát dự án nhà ở xã hội đường Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Tháo gỡ các vướng mắc để phát triển NƠXH

Tại buổi làm việc, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh thực hiện các dự án NƠXH.

Ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Ông Cường cho biết những vướng mắc mà các đơn vị đã báo cáo khi thực hiện xây dựng NƠXH, TP sẽ tháo gỡ để hoàn thành chỉ tiêu phát triển NƠXH mà Thủ tướng giao.

"Nếu làm tốt việc phát triển NƠXH, chúng ta giải quyết được chỗ ở cho người dân, đồng thời sẽ giúp ổn định thị trường bất động sản. Cụ thể là kéo giảm giá nhà để người dân dễ tiếp cận"- ông Bùi Xuân Cường nói.

Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đánh giá TP.HCM đã có nhiều dự án NƠXH đã hoàn thành và nhiều dự án đang triển khai thực hiện.

Sau sáp nhập, TP có tiềm năng phát triển rất lớn về kinh tế-xã hội, do vậy chỉ tiêu phát triển NƠXH được Thủ tướng quan tâm và giao số lượng lớn cho TP.HCM.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo trong thời gian tới, TP phải phân công và tăng cường công tác kiểm tra, đến hiện trường dự án để đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện các dự án NƠXH.

Bên cạnh đó, TP phải rà soát lại toàn diện các chương trình kế hoạch phát triển NƠXH. Đặc biệt, trong quá trình lập quy hoạch, TP phải xác định được vị trí đất và bố trí quỹ đất để phát triển NƠXH.