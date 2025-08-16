TP.HCM chuẩn bị đầu tư 2 tuyến metro kết nối Bình Dương cũ 16/08/2025 20:48

(PLO)- 2 tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) và số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM) sẽ do Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) làm chủ đầu tư.

UBND TP.HCM vừa có Quyết định giao Ban Quản lý đường sắt đô thị (MAUR) thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư đối với hai tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) và số 2 (TP Thủ Dầu Một - TP.HCM).

Theo đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi cho hai dự án nêu trên, trình thẩm định, phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định pháp luật.

Đồng thời, xây dựng kế hoạch chi tiết hàng tháng, quý, năm để báo cáo UBND TP cùng các sở, ngành liên quan; chịu trách nhiệm quản lý, thực hiện dự án đảm bảo đúng mục tiêu, chất lượng, hiệu quả đầu tư và tiến độ đề ra.

UBND TP giao Sở Xây dựng rà soát, tham mưu điều chỉnh quy hoạch liên quan, đặc biệt là quy hoạch khu vực phát triển định hướng giao thông công cộng (TOD); Hướng dẫn MAUR lập và thẩm định dự án đầu tư, không để việc chưa hoàn tất thực hiện thủ tục phê duyệt dự án làm chậm tiến độ thực hiện dự án.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ thực hiện rà soát quỹ đất, kế hoạch sử dụng đất tại khu vực TOD, tham mưu UBND TP quy trình, thủ tục khai thác quỹ đất khu vực TOD trên cơ sở phương án tuyến công trình, vị trí công trình trên tuyến đường sắt đô thị.

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, các đơn vị phải kịp thời báo cáo UBND TP để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Depot Long Bình thuộc metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Ảnh: Nguyễn Tiến

Trước đó, Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã có công văn gửi UBND TP và Sở Tài Chính về việc đề xuất giao nhiệm vụ chủ đầu tư và bố trí vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư hai tuyến metro này.

Theo MAUR, tuyến metro số 1 hiện chưa trình Quốc hội, còn metro số 2 chưa thực hiện thủ tục trình quyết định chủ trương đầu tư. MAUR kiến nghị UBND TP giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 2 tuyến metro này.

Đồng thời, MAUR kiến nghị Sở Tài chính tham mưu UBND TP trình HĐND thành phố bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và năm 2025 để triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

Tuyến metro số 1 (TP mới Bình Dương - Suối Tiên) có tổng chiều dài hơn 29km, tổng mức đầu tư hơn 46.700 tỉ đồng. Điểm đầu của dự án tại ga S1 (trung tâm TP mới Bình Dương cũ), điểm cuối tại ga Suối Tiên. Tuyến này dự kiến có 17 nhà ga và dùng chung depot Long Bình thuộc metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tuyến metro số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một - TP.HCM) tổng chiều dài 21,87km, tổng vốn đầu tư khoảng 50.425 tỉ đồng. Điểm đầu kết nối ga S5 của tuyến metro số 1 (phường Phú Mỹ, TP Thủ Dầu 1, Bình Dương cũ), điểm cuối tại Km 21+856 (thuộc phường Vĩnh Phú). Tuyến này có 13 ga và một depot dùng chung với tuyến metro số 3 TP.HCM tại Hiệp Bình Phước (nay là phường Hiệp Bình).