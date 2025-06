TP.HCM: CSGT kiểm tra nhiều phương tiện thủy trên sông Phú Xuân 27/06/2025 12:48

Ngày 27-6, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM, cho biết Trạm Cảnh sát đường thủy Vàm Sát phối hợp với Công an phường Phú Mỹ, quận 7 đã tổ chức kiểm tra hành chính các phương tiện đường thủy đang neo đậu trên sông Phú Xuân.

Kiểm tra nhiều phương tiện thủy trên sông Phú Xuân.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tám phương tiện với tổng cộng 12 nhân khẩu đang sinh sống trên các ghe, tàu. Đợt kiểm tra nhằm rà soát, lập danh sách phương tiện và cư dân sinh sống, phát hiện kịp thời các đối tượng nghi vấn có hành vi phạm pháp, người có tiền án, tiền sự hoặc đang bị truy nã lợi dụng địa bàn đường thủy để lẩn trốn.

Tất cả phương tiện được kiểm tra đều có đăng ký, đăng kiểm hợp lệ. Một trường hợp được test nhanh ma túy, kết quả âm tính.

Lực lượng chức năng lập danh sách phương tiện và cư dân sinh sống.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng công an không phát hiện vi phạm liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông hay phòng cháy chữa cháy.

Cán bộ, chiến sĩ cũng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, phòng chống trộm cắp tài sản trên sông và chấp hành nghiêm các quy định về PCCC, an toàn giao thông thủy khi neo đậu, lưu thông trên sông.