TP.HCM dự kiến dừng xe đưa rước miễn phí cán bộ, công chức từ ngày 1-10 28/09/2025 15:57

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị dừng đưa rước miễn phí cán bộ, công chức từ ngày 1-10 do đã có chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản gửi UBND TP.HCM về phương án vận chuyển cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phục vụ hoạt động sau sắp xếp.

Về tình hình triển khai, thời gian qua, Sở Xây dựng đã giao Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng phối hợp với Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang Futabuslines tổ chức đưa rước cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính TP.HCM làm việc từ ngày 1-7.

Tổng số lượt vận chuyển (1-7 đến hết ngày 5-9) là 38.104 lượt (Bình Dương 21.102 lượt; Bà Rịa - Vũng Tàu 17.002 lượt). Bình quân đạt trên 1.000 lượt/ngày, tương đương hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức được phục vụ thường xuyên. Từ cuối tháng 7, nhu cầu đi lại đã ổn định và hình thành thói quen sử dụng dịch vụ thay cho phương tiện cá nhân. Thông qua khảo sát, có 274 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia đánh giá với tỉ lệ hài lòng đạt trên 92%.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu tổ chức, hoạt động đưa rước gặp nhiều khó khăn trong việc tổng hợp và xác định nhu cầu đi lại hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Nhu cầu sử dụng dịch vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thay đổi nhanh, đột xuất, đa dạng, đặc biệt là trong khoảng thời gian cuối tuần dẫn đến khó khăn trong việc bố trí phương tiện. Khoảng cách các điểm đón trả tại TP.HCM tương đối xa nên việc điều phối phương tiện tại các vị trí tập trung còn hạn chế.

Mặt khác, ngày 28-8, HĐND TP có Nghị quyết số 24 về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn TP.HCM bị tác động, ảnh hưởng do sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Qua đó, mỗi người được hỗ trợ tối thiểu 4.800.000 đồng/người/tháng.

Vì vậy, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP.HCM đồng ý ngưng hoạt động đưa rước cán bộ, công chức, viên chức và người lao động miễn phí kể từ ngày 1-10, do nhóm cán bộ, công chức phải di chuyển xa sau khi sáp nhập đã được Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà ở. Việc sử dụng ngân sách để hỗ trợ đưa rước sẽ trùng chính sách.

Để giải quyết những trường hợp có nhu cầu tiếp tục sử dụng phương tiện đi lại giữa Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trung tâm hành chính TP.HCM, Sở Xây dựng đã phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng phương án mới gồm 2 hình thức.

Tổ chức tuyến xe buýt không trợ giá với lộ trình kết nối từ Trung tâm hành chính Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Bến xe buýt TP.HCM và ngược lại (dự kiến giá vé dao động từ 50.000 đồng/lượt đến 80.000 đồng/lượt).

Trường hợp những đơn vị có số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia dịch vụ xe đưa rước nhiều, ổn định, có thể chủ động thuê dịch vụ đưa rước.

Về lâu dài, Sở Xây dựng sẽ tổ chức 2 tuyến xe buýt có trợ giá nêu trên để phục vụ người dân đi lại từ Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đến Trung tâm TP.HCM và ngược lại (dự kiến đưa vào hoạt động từ đầu năm 2026).