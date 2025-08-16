TP.HCM: Đương sự có thể xem thông tin tống đạt dù ở bất kỳ đâu 16/08/2025 13:13

(PLO)- TAND TP.HCM đã triển khai tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho thẩm phán, thẩm tra viên và thư ký các phần mềm hỗ trợ công việc.

Ngày 16-8, TAND TP.HCM tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký TAND hai cấp TP.HCM.

Buổi tập huấn được diễn ra với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại trụ sở TAND TP.HCM và hai cơ sở cùng 19 TAND Khu vực - TP.HCM.

Nội dung tập huấn sẽ triển khai và đưa vào sử dụng 4 phần mềm, gồm: Tống đạt điện tử của TAND TP.HCM; Chuyển giọng nói thành biên bản phiên toà điện tử của TAND TP.HCM; Quản lý án giám đốc thẩm của TAND TP.HCM và Chatbot AI (trợ lý ảo) về hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục tố tụng tại TAND khu vực.

TAND TP.HCM tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho Thẩm phán, Thẩm tra viên và Thư ký TAND hai cấp TP.HCM. Ảnh: TRẦN LINH

Đương sự xem thông tin tống đạt ở bất kỳ đâu

Phần mềm tống đạt điện tử được triển khai cho thẩm phán, thư ký tòa án và đương sự... nhằm giảm thiểu thời gian và chi phí xử lý hoạt động tống đạt bằng phương thức truyền thống của tòa án.

Quy trình tống đạt điện tử của thư ký tòa, gồm: Truy cập vào hệ thống tống đạt điện tử; tạo tiếp nhận tống đạt, nhập số tiếp nhận; thêm đương sự cần tống đạt; tạo vụ án khi có số thụ lý, chọn số tiếp nhận tương ứng với vụ án; chọn vụ án cần xử lý tống đạt; thực hiện gửi tin nhắn (sms)/email cho đương sự. Hệ thống sẽ gửi sms/email cho đương sự.

Thông tin tống đạt từ tòa án sẽ được gửi qua email/sms của đương sự. Ảnh chụp màn hình

Sau khi tòa án thực hiện tống đạt điện tử, đương sự sẽ nhận thông tin tống đạt qua email/sms với đường link truy cập và mã đăng nhập. Cụ thể:

Bước 1: Đương sự click vào đường link có trong thông báo được gửi qua tin nhắn/email.

Bước 2: Đương sự nhập mã OTP và chọn "Tra cứu" để xem tài liệu và thông tin tống đạt được gửi cho mình.

Thẩm phán sẽ vào hệ thống tống đạt điện tử, tiếp nhận biên bản tống đạt và kiểm tra thông tin tống đạt. Cụ thể:

Bước 1: Sau khi đương sự truy cập vào để xem thông tin tống đạt, hệ thống sẽ tự động gửi biên bản tống đạt qua email cho thẩm phán.

Bước 2: Thẩm phán truy cập vào biên bản tống đạt để xem chi tiết thông tin đã tống đạt cho đương sự.

Bước 3: Thẩm phán có thể quét mã QR trên biên bản tống đạt để đối chiếu lại thông tin đã được tống đạt trên hệ thống.

Sau khi đương sự xem thông báo tống đạt, hệ thống sẽ thông báo cho thẩm phán qua email kèm theo biên bản tống đạt, có mã QR để đối chiếu thông tin. Ảnh chụp màn hình.

Phần mềm quản lý hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm

Theo Nghị quyết 01/2025 của TAND Tối cao, từ 1-7-2025, TAND cấp tỉnh có quyền xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định của TAND cấp huyện, TAND khu vực đã có hiệu lực pháp luật.

TAND TP.HCM đã triển khai sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm.

Tài khoản của lãnh đạo có quyền xem danh sách chi tiết hồ sơ đã nhập; ngày phải đến hạn phải giải quyết xong hồ sơ; thời hạn còn lại tính đến ngày phải giải quyết xong... thống kê toàn bộ hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm về trạng thái, loại án, hình thức xử lý; thẩm phán, tòa án xử lý và theo thời gian xử lý.

Tài khoản nhân viên sẽ có quyền xem danh sách đầy đủ của hồ sơ giám đốc thẩm, tái thẩm; nhập liệu hồ sơ vụ việc mới và sửa, xoá hồ sơ đã nhập.

Danh sách hồ sơ trong phần mềm quản lý án giám đốc thẩm, tái thẩm. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, TAND TP.HCM còn triển khai sử dụng phần mềm chuyển giọng nói thành biên bản phiên toà điện tử. Phần mềm này sẽ hỗ trợ thẩm phán, thư ký chuyển nội dung từ giọng nói sang văn bản để tạo biên bản phiên tòa tự động...

Phát biểu chỉ đạo, Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong gửi lời cảm ơn tổ nghiên cứu và các đơn vị phần mềm đã nghiên cứu, phối hợp để tòa án có những phần mềm hỗ trợ cán bộ, công chức thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Chánh án Lê Thanh Phong cho biết, sau phần mềm tống đạt điện tử, tòa án TP sẽ triển khai tống đạt thông báo, quyết định xét xử; phát hành, chuyển giao bản án cho cơ quan thi hành án, UBND phường... thông qua phần mềm.

Chánh án TAND TP.HCM Lê Thanh Phong phát biểu tại buổi tập huấn. Ảnh: TRẦN LINH

Đối với phần mềm chuyển giọng nói thành biên bản phiên toà, ông Phong lưu ý đây là công cụ hỗ trợ; HĐXX và thư ký vẫn phải chịu trách nhiệm về nội dung biên bản phiên tòa.

Chánh án Lê Thanh Phong cho biết, hiện các phần mềm đã đi vào vận hành giúp cán bộ, thẩm phán làm việc hiệu quả. Cán bộ tòa án cần nhanh chóng tập trung nghiên cứu sử dụng phần mềm để phục vụ công tác xét xử hiệu quả, hướng đến xây dựng tòa án điện tử.