TP.HCM khai mạc hè và Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 20 01/06/2025 11:13

Ngày 1-6, tại Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5), Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè TP.HCM và Ban Thường vụ Thành Đoàn TP.HCM đã tổ chức chương trình Khai mạc hè và Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 20 - năm 2025.

Đồng thời, chương trình cũng phát động Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em” trên toàn địa bàn TP.

Phát biểu tại chương trình, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, mùa hè năm nay thành phố triển khai 6 nhóm nội dung hoạt động và 10 chủ điểm theo tuần, được tổ chức đồng bộ từ cấp thành phố đến cơ sở với chủ đề “Tự hào Thành phố Bác Hồ”. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc tổ chức sinh hoạt hè tại khu phố, phát huy vai trò của lực lượng phụ trách hè, đoàn viên thanh niên.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc hè. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Thúy, trong giai đoạn TP thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính, Ban Chỉ đạo hè đã có phương án phù hợp nhằm đảm bảo việc chuyển giao tổ chức sinh hoạt hè tại các quận, huyện diễn ra kịp thời và hiệu quả.

Nguồn kinh phí hoạt động hè cũng được tính toán cụ thể đến từng em thiếu nhi, bảo đảm tất cả các em đều có điều kiện tham gia sinh hoạt đầy đủ, hiệu quả.

Ngoài ra, bà Thúy đề nghị các cấp, ngành tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động hè dành cho học sinh, thiếu nhi trên địa bàn dân cư, tại các mái ấm, nhà mở do thành phố quản lý.

Đặc biệt, cần chú trọng mở cửa trường học để đón học sinh sinh hoạt hè; phối hợp với Đoàn Thanh niên địa phương nhằm huy động lực lượng phụ trách hè phù hợp với từng độ tuổi.

    Cán bộ Công an TP.HCM giới thiệu triển lãm bộ sưu tập mẫu vật mô phỏng các loại ma túy thường gặp để cảnh báo đến các học sinh tại chương trình khai mạc hè. Ảnh: THUẬN VĂN

Cạnh đó, bà Thúy cũng lưu ý việc kết nối các nguồn lực xã hội để chăm lo cho học sinh, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị các đơn vị như Sở Y tế, Sở Nội vụ phối hợp với Thành Đoàn, Hội đồng Đội, Hội LHTN Việt Nam TP.HCM tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời trẻ em tại các mái ấm, nhà mở, khu dân cư khó khăn.

Song song đó, TP khuyến khích tổ chức các hoạt động giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống, giúp thiếu nhi “chơi mà học – học mà chơi”. Bà Thúy đề nghị tăng cường sự tham gia của phụ huynh để gia đình trở thành môi trường giáo dục bổ trợ, cùng lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến các em nhỏ.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ trong dịp hè, bà Thúy yêu cầu Công an TP, Sở Y tế, Sở GD&ĐT, Sở VH&TT TP.HCM phối hợp tổ chức các lớp kỹ năng như phòng cháy chữa cháy, kỹ năng bơi lội… nhằm tạo môi trường an toàn, góp phần phát triển toàn diện cho trẻ em.

Cũng trong khuôn khổ lễ khai mạc hè là lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2025 – đánh dấu chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của chiến dịch với sự tham gia của hơn 3.000 chiến sĩ tình nguyện, diễn ra tại Công viên Văn Lang (quận 5).

Hàng ngàn học sinh, sinh viên tham gia tại chương trình khai mạc hè. Ảnh: THUẬN VĂN

Theo bà Thúy, Hoa phượng đỏ không chỉ là sân chơi ý nghĩa để các bạn trẻ trải nghiệm, mà còn là nơi “ươm mầm” những cán bộ phong trào đầy năng lực và tâm huyết.

“Tôi mong rằng, thế hệ chiến sĩ Hoa phượng đỏ hôm nay sẽ tiếp nối mạnh mẽ truyền thống đó, vừa cống hiến cho cộng đồng, vừa trưởng thành từ chính những hành động tử tế.

Chúng ta hãy cùng chúc mừng chiến dịch bước sang tuổi 20 với những thành quả đáng tự hào và nhiều con số, thành tích cụ thể sẽ được tổng kết xứng đáng trong thời gian tới” - bà Thúy bày tỏ.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (bìa trái); bà Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Trung ương (đứng giữa) cùng ông Ngô Minh Hải, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM trao học bổng đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: THUẬN VĂN

Trong khuôn khổ chương trình, Thành Đoàn TP.HCM, Ban Chỉ huy Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ cùng các đơn vị đồng hành đã trao tặng nhiều nguồn lực chăm lo thiết thực cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận 5.

Ngay sau lễ khai mạc hè, nhiều hoạt động hưởng ứng ý nghĩa đồng loạt diễn ra tại các địa điểm khác trên địa bàn quận 5.

Cụ thể: Chương trình “Ước mơ của Thúy” trao quà “Tiếp sức hoa mặt trời” cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2; Lễ kết nạp đoàn viên mới cho chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ thuộc Đoàn Trường THPT Hùng Vương...

Lãnh đạo Trung ương đoàn, lãnh TP.HCM, Công an TP, Thành đoàn TP trao hoa đội hình chỉ huy chiến dịch tình nguyện. Ảnh: THUẬN VĂN

Lãnh đạo TP, đại biểu cùng đội hình chỉ huy thức khởi động chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng Đỏ. Ảnh: THUẬN VĂN

Cũng trong ngày 1-6, chương trình “Những ngày Văn học, Nghệ thuật dành cho Thiếu nhi TP.HCM” năm 2025 cũng chính thức khai mạc.