TP.HCM: Ký kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ báo chí, tuyên truyền các sự kiện quan trọng 10/04/2026 12:40

(PLO)- Quy chế phối hợp về nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với Sở Văn hóa và Thể thao trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng đã được ký kết.

Sáng 10-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức chương trình ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với Sở Văn hóa và Thể thao; trao khen thưởng tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản TP có tác phẩm đạt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X năm 2025 và Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VII.

Tại chương trình, thay mặt hai đơn vị, Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM Trần Thế Thuận đã ký kết và thống nhất ban hành Quy chế phối hợp hoạt động.

Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể Thao TP.HCM Trần Thế Thuận đã ký kết, thống nhất ban hành Quy chế phối hợp hoạt động, dưới sự chứng kiến của ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và lãnh đạo hai cơ quan. Ảnh: MINH TIẾN

Hai cơ quan đã thông qua một số nội dung cơ bản của Quy chế phối hợp, gồm 3 Chương và 18 Điều, quy định về nguyên tắc hoạt động, nội dung, phương thức, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy với Sở Văn hóa và Thể thao trên các lĩnh vực báo chí, xuất bản; tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước và của TP; thông tin tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thông tin, định hướng trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Đồng thời, tham mưu thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo; lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và các nội dung khác có liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, văn hóa, thể thao…

Mục đích của công tác phối hợp nhằm đảm bảo sự thống nhất, kịp thời, hiệu quả trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung hoặc những nhiệm vụ có liên quan lĩnh vực phụ trách của hai cơ quan.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác theo dõi, nắm bắt thông tin, tham mưu xử lý các tổ chức cá nhân có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực phối hợp...

Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Dương Anh Đức phát biểu tại hội nghị.

Tại lễ ký kết, ông Dương Anh Đức chia sẻ, sự phối hợp giữa hai đơn vị là để cùng nhau thực hiện sứ mệnh, trách nhiệm cũng như đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Theo ông, khi nói về văn hóa là nói về sự đóng góp tinh thần và ngày nay, đây còn là sự đóng góp về tăng trưởng, phát triển kinh tế. Từ đó, ông Dương Anh Đức mong muốn và tin tưởng từ sự phối hợp của hai đơn vị, sẽ có những bộ phim, tác phẩm, chương trình biểu diễn thu hút sự quan tâm của người dân; góp phần đưa văn hóa dân tộc phát triển bền vững.

Thành ủy TP.HCM trao khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản TP.HCM có tác phẩm đoạt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X. Trong đó có tác phẩm Loạt bài Chặn hiểm họa từ "truyền thông đen" của nhóm tác giả Đỗ Thiện - Võ Tùng, Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: MINH TIẾN

Trong khuôn khổ chương trình, Thành ủy TP.HCM cũng trao khen thưởng các tác giả, nhóm tác giả thuộc các cơ quan báo chí, xuất bản TP.HCM có tác phẩm đoạt Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X năm 2025 và Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII.

Trong đó, có tác phẩm Loạt bài Chặn hiểm họa từ "truyền thông đen" của nhóm tác giả Đỗ Thiện - Võ Tùng, Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình", hạng mục giải chuyên đề.