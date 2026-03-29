TP.HCM: Lắp đặt hệ thống camera giám sát trên Quốc lộ 51 trong tháng 4 29/03/2026 12:54

(PLO)- Trong tháng 4, TP.HCM sẽ hoàn thành việc lắp đặt hệ thống camera giám sát trên Quốc lộ 51, đây là một trong những giải pháp để hỗ trợ công tác giám sát, xử phạt hành vi vi phạm giao thông.

TP.HCM sẽ ứng dụng AI để điều khiển đèn tín hiệu giao thông tại nhiều khu vực như trung tâm TP, cửa ngõ, thay vì các phương án điều khiển tại chỗ, truyền thống. Trong đó, một trong những giải pháp đặt ra là cần sớm hoàn thiện hạ tầng camera giám sát. Vì vậy, Sở Xây dựng TP đã đề xuất mở rộng phạm vi lắp đặt camera, theo đó trong tháng 4 sẽ hoàn thành việc lắp đặt camera trên Quốc lộ 51.

Đó là một trong những giải pháp mà Sở Xây dựng TP.HCM đưa ra để giải quyết tình trạng ùn ứ khu vực cửa ngõ TP.HCM. Giải pháp đưa ra là dùng trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp mô hình bản sao kỹ thuật số (Digital Twin) đã được triển khai tại một số nút giao trọng điểm trên trục Mai Chí Thọ - Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng và khu vực Tân Sơn Nhất.

TP.HCM sẽ lắp đặt hệ thống camera giám sát trên Quốc lộ 51 trong tháng 4. Ảnh: VŨ HỘI

Theo Sở Xây dựng, khác với cách điều hành thủ công mang tính phản ứng, lúc này các đơn vị chỉ xử lý khi phát hiện ùn tắc qua camera hoặc cảm biến. Tuy nhiên, nếu ứng dụng hệ thống AI có thể phân tích dữ liệu, mô phỏng diễn biến giao thông trong tương lai gần.

Để giảm thiểu ùn ứ trên nhiều tuyến đường, TP.HCM sẽ tổ chức rà soát các nút giao có nhiều xung đột giao thông để có giải pháp kiểm soát phù hợp như đóng giao lộ lân cận và tạo nút giao trung gian để xe lưu thông liên tục, hạn chế dừng đèn tín hiệu giao thông như: đóng giao lộ Trường Chinh - Phạm Văn Bạch và giao lộ Trường Chinh - Chế Lan Viên, mở giao lộ trung gian trong đoạn từ đường Phạm Văn Bạch đến đường Chế Lan Viên,...

Tuy nhiên, để đẩy nhanh xử lý điểm ùn tắc giao thông, TP sẽ ban hành Quy chế phối hợp quản lý hạ tầng, tổ chức giao thông trên địa bàn TP đảm bảo thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo. Đặc biệt, TP sẽ thay thế 200 tủ tín hiệu giao thông kết nối về Trung tâm điều khiển trong quý II-2026 và nghiên cứu phương án kết nối toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu giao thông bên trong Vành đai 2 về Trung tâm, dự kiến hoàn thành trong quý II-2026.

Đồng thời, TP sẽ phối hợp rà soát, triển khai giải pháp ứng dụng công nghệ AI điều khiển hoạt động của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại một số khu vực bên ngoài Vành đai 2 thường xảy ra ùn ứ giao thông trong giờ cao điểm như trên tuyến Quốc lộ 51, Quốc lộ 13, Mỹ Phước – Tân Vạn,...

Từ đó, đẩy nhanh tiến độ mở rộng mô hình điều khiển giao thông theo mạng lưới, ứng dụng kỹ thuật số song sinh Digital Twins cho khu vực trung tâm TP (2,7km²); mở rộng, hình thành trục khép kín Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ - Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Đỗ Mười - Phạm Văn Đồng.

TP.HCM tiếp tục đề xuất đối với các tuyến đường Đỗ Mười - Lê Đức Anh - Lê Khả Phiêu (Quốc lộ 1 cũ, đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến ranh tỉnh Tây Ninh), trục đường Lê Quang Đạo - Phan Văn Khải (Quốc lộ 22 cũ), đường Nguyễn Văn Linh. Tất cả hoàn thành trong năm 2026.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ lắp thêm 300 camera đo đếm lưu lượng và khoảng 200 camera AI phục vụ giám sát. Khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) dự kiến bổ sung khoảng 120 camera tại các vị trí trọng điểm.

TP sẽ triển khai ứng dụng AI đối với 50% số camera hiện có để hỗ trợ công tác giám sát, xử phạt hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trong thời gian tới, TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh trên địa bàn TP.