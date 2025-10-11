TP.HCM phát động 'Bình dân học vụ số', giúp người dân làm chủ tri thức số 11/10/2025 10:44

(PLO)- TP.HCM phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu giúp người dân có thể hiểu ngay, làm được, dùng liền khi tiếp cận công nghệ.

Sáng 11-10, UBND TP.HCM phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Sở KH&CN tổ chức lễ phát động phong trào Bình dân học vụ số giai đoạn 2025 - 2026 nhằm phổ cập tri thức và kỹ năng số, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Phát biểu tại lễ phát động, bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết phong trào Bình dân học vụ số có mục đích cốt lõi là phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số cho người dân với tinh thần toàn dân, toàn diện, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số.

Bà Trần Thị Diệu Thuý, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: BP

Ngoài ra, TP.HCM cũng mong muốn trang bị kiến thức, kỹ năng số cơ bản cho mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt chú trọng nhóm yếu thế, giúp họ chủ động tiếp cận, khai thác và sử dụng hiệu quả các nền tảng số.

Theo bà Thuý, thành quả của phong trào Bình dân học vụ số không chỉ đo lường bằng những con số, mà chính bằng sự thay đổi trong chất lượng sống mỗi người dân.

“Đó là một người cao tuổi có thể tự tin sử dụng điện thoại thông minh để liên lạc với con cháu và thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đó là khi tiểu thương có thể đưa sản phẩm của mình lên sàn thương mại điện tử. Và đó là khi học sinh dễ dàng tiếp cận kho tri thức của nhân loại để học tập… Đó là mục tiêu cao nhất mà chúng ta cùng nhau phấn đấu”- bà nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: BP

Để thực hiện hoá mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội nâng cao vai trò trách nhiệm, các hoạt động triển khai ngay sau lễ phải đảm bảo “hiểu ngay – làm được – dùng liền”.

Trong đó, tập trung vào hướng dẫn ứng dụng thiết yếu như ứng dụng Công dân số TP.HCM; VSSID; E-tax; ví điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và chữ ký số; tiếp tục nhân rộng các mô hình hiệu quả; phổ cập trí tuệ nhân tạo trong đời sống, công việc, học tập,…

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BP

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, khẳng định phong trào Bình dân học vụ số chính là bước đi căn cơ nhất, giúp người dân làm chủ công nghệ, biến tri thức số thành sức mạnh nội sinh để thực hiện thắng lợi nghị quyết, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBND TP.HCM, ông Phạm Minh Tuấn đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và huy động người dân tham gia chuyển đổi số.

Ông cam kết Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên sẽ đi đầu, triển khai đồng bộ và hiệu quả phong trào Bình dân học vụ số giai đoạn 2025 - 2026; xây dựng các Đội hình tình nguyện thực hiện phong trào Bình dân học vụ số là lực lượng nòng cốt, sáng tạo và tiên phong trong việc lan tỏa tri thức số đến mọi tầng lớp nhân dân.

TP.HCM ra mắt đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng. Ảnh: BP

Lãnh đạo TP.HCM phát động phong trào "Bình dân học vụ số". Ảnh: BP

Tại lễ phát động, lãnh đạo UBND TP.HCM và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM đã ký kết chương trình phối hợp triển khai phong trào Bình dân học vụ số; ra mắt đội tình nguyện về tổ công nghệ số cộng đồng và đăng ký chỉ tiêu thực hiện phong trào của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội TP.