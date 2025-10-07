TP.HCM ra mắt Nền tảng quản lý Chính quyền số hỗ trợ cán bộ, công chức 07/10/2025 18:19

(PLO)- Nền tảng quản lý Chính quyền số cung cấp kênh truyền tải thông tin chính thức, đầy đủ và chuẩn xác từ các cấp lãnh đạo đến cán bộ, công chức và ngược lại; giúp chuẩn hóa các quy trình, giảm bớt giấy tờ...

Chiều 7-10, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp triển khai thử nghiệm Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM giai đoạn 1.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Võ Thị Trung Trinh, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM, cho biết Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM là ứng dụng trên di động dành cho cán bộ, công chức TP.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì cuộc họp triển khai thử nghiệm Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM giai đoạn 1. Ảnh: LÊ THOA

Theo bà Trinh, sau sáp nhập, số cán bộ, công chức của TP.HCM tăng lên gần 50.000 người, mỗi đơn vị có nhiều hệ thống phần mềm riêng lẻ và tài khoản đăng nhập khác nhau, gây khó khăn trong quản lý và truy cập thông tin.

Do đó, việc xây dựng Nền tảng quản lý Chính quyền số tập trung nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức truy cập thống nhất vào các quy trình, tài liệu, công cụ làm việc một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Đồng thời, cung cấp một kênh truyền tải thông tin chính thức, đầy đủ và chuẩn xác từ các cấp lãnh đạo đến cán bộ, công chức và ngược lại; là nơi giao tiếp, chia sẻ kiến thức, tài liệu nội bộ. Ứng dụng giúp chuẩn hóa các quy trình, giảm bớt giấy tờ, tạo ra một môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và năng động hơn cho cán bộ, công chức.

Đối tượng phục vụ bao gồm lãnh đạo và cán bộ từ UBND TP.HCM đến các sở, ban, ngành và phường, xã, đặc khu.

Giai đoạn 1 với phiên bản 1.0 đã hoàn thành và bắt đầu vận hành thử nghiệm từ 6-10-2025, với các chức năng chính như nhắc việc, theo dõi nhiệm vụ từ cấp trên, giao việc ngay, danh bạ cán bộ toàn TP, trao đổi nội bộ, thông báo nhanh… cho phép lãnh đạo trực tiếp giao, theo dõi, phê duyệt nhiệm vụ, tự động tạo nhóm xử lý vụ việc.

Giai đoạn 2 sẽ triển khai từ quý I-2026, mở rộng trên nền tảng web và di động (iOS, Android), được bổ sung nhiều chức năng nâng cao, chi tiết hơn như bảng điều hành số, tích hợp chữ ký số, phòng họp trực tuyến dùng chung, trợ lý ảo, lấy ý kiến điện tử,…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường nhìn nhận việc xây dựng Nền tảng quản lý Chính quyền số TP.HCM là công việc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của chính quyền TP.HCM trong thực hiện chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số.

Nền tảng này sẽ giúp cán bộ quản lý tiếp cận và thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong giai đoạn tới. Đây cũng là nhiệm vụ cụ thể hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Ông đề nghị lãnh đạo sở, ngành, UBND phường, xã, đặc khu, triển khai đồng bộ, thống nhất nền tảng này theo yêu cầu chung trên tinh thần vừa làm vừa cập nhật, hoàn thiện. Trong quá trình triển khai, cần rà soát quy chế làm việc của từng cơ quan để đồng bộ phù hợp vào nền tảng. Cùng đó, ban hành quy chế sử dụng nền tảng, tích hợp cả trên điện thoại, máy tính bảng…

Văn phòng UBND TP và Trung tâm Chuyển đổi số sớm cập nhật, hoàn thiện nền tảng, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định thời gian chính thức vận hành.

Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị xây dựng hotline để tiếp nhận, giải đáp thông tin từ các cơ quan, đơn vị trong thời gian đầu vận hành để tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dụng, chức năng, tiện ích.